ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έκαναν το πρώτο βήμα για την είσοδο σε League Phase με ονειρικό Κωνσταντέλια και λυτρωτή Ραστόντερ

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παρουσίασαν διαφορετικά πρόσωπα στα ματς με Ντινάμο Κιέβου και Πάκσι αντίστοιχα, όμως και οι δύο πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με ένα απίθανο σόου χάρισε τη νίκη με 2-0 στον ΠΑΟΚ ενάντια στους Ουκρανούς και έστειλε το «δικέφαλο του βορρά» πάνω στην Άντερλεχτ στην επόμενη φάση του Europa League.

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Ο Παναθηναϊκός ήταν αφελής αμυντικά και έδωσε πολλά δικαιώματα στην Πάκσι να ονειρευτεί την πρόκριση στο ΟΑΚΑ, όμως χάρη στο ψύχραιμο τελείωμα του Ράστοντερ στο 85′ πήρε την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο ΠΑΟΚ όταν έχει σε τέτοια κατάσταση τον «Ντέλια» δεν είναι εύκολο να ηττηθεί, ειδικά μέσα στην Τούμπα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έδειξε τί θα λείψει από την Εθνική μας ομάδα, καθώς κατάφερε με δύο πανέμορφα τέρματα να χαρίσει τη νίκη και την πρόκριση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία παρουσίασε καλό πρόσωπο στο ματς με τους Ουκρανούς.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον έλεγχο του αγώνα, όπως θέλει ο Νίστρουπ και αυτό έφερε πολλά προβλήματα στην αμυντική του λειτουργία, με τον Τουμπά να είναι προβληματικός στις αντιδράσεις του, κάτι που με την είσοδο του Φαν Ντρόνγκελεν διορθώθηκε.

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Οι πράσινοι κατάφεραν χάρη στο πρώτο γκολ του Ραστόντερ με τα πράσινα να πάρουν την πρόκριση. Πρώτο επίσημο γκολ έβαλε και ο Γιάγκουσιτς που έφερε στα ίσα το ματς στο 44′ με φοβερό αριστερό σουτ. Πέτο και Γκέρφι σκόραραν για τους Ούγγρους.

Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με την Άντερλεχτ στην επόμενη φάση του Europa League και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.