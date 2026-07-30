Αθλητικά

Νίστρουπ: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, κρατάμε την πρόκριση»

Ο Δανός προπονητής εμφανίστηκε απογοητευμένος από την εικόνα των πρασίνων
Ο Νίστρουπ
Ο Νίστρουπ στο ματς με την Πάκσι/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Πάκσι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του τόνισε ότι κρατάει την πρόκριση και τίποτα άλλο.

Ο Νίστρουπ στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του και χαρακτήρισε δύσκολο αντίπαλο την Πάκσι.

«Πράγματι, δύσκολος αντίπαλος. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο παιχνίδι και τις ευκαιρίες. Είχαμε άγχος, δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση και κοιτάμε την επόμενη φάση.

Δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ, όπως τα σημερινά. Κρατάμε την πρόκριση και συνεχίζουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Δανός προπονητής.

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Αθλητικά
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