ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League: Οι ημέρες των αγώνων με το πρώτο ματς στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 2-0 επί της Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 5-2, προκρίθηκε στον 3ο γύρο των προκριματικών του Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στην έδρα της, η Άντερλεχτ κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή και τη νίκη επί της Χαμαρμπι με 3-1, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα και πλέον θα βρεθεί στο “δρόμο” του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League.

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει στην Τούμπα, την ερχόμενη Πέμπτη 6 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται στο Βέλγιο μία εβδομάδα αργότερα (13/08/26).