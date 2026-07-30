Λίσι μετά το ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: «Βελτιωνόμαστε αλλά έχουμε δρόμο ακόμα – Πραγματικά εντυπωσιακοί οι οπαδοί»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα και πήρε πανηγυρική πρόκριση στον 3ο γύρο των προκριματικών του Europa League, με τον Αλέσιο Λίσι να στέκεται στη βελτίωση της ομάδας του σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι.

Ο Αλέσιο Λίσι τόνισε όμως, ότι η ομάδα του έχει… δρόμο ακόμα μέχρι να φθάσει στο επίπεδο που ο ίδιος επιθυμεί. Παράλληλα, αποθέωσε του οπαδούς του ΠΑΟΚ για την παρουσία τους στον αγώνα με την Ντινάμο Κιέβου, στο πρώτο δικό του παιχνίδι στην Τούμπα.

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Οι δηλώσεις του Λίσι

Για το πρώτο ματς στην Τούμπα: “Ήταν πολύ καλό, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Οι οπαδοί ήταν πραγματικά εντυπωσιακοί. Στο ματς βελτιωθήκαμε, περιμέναμε τις κατάλληλες στιγμές μας στο ματς και αυτό είναι σημαντικό. Είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά έχουμε πράγματα να διορθώσουμε”.

Για την πρόοδο του ΠΑΟΚ: “Σήμερα κάναμε καλύτερο ματς από το πρώτο στην Πολωνία. Βελτιωνόμαστε και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι”.

Για τον επόμενο αντίπαλο: “Είναι το ίδιο για εμάς. Να απολαύσουμε αυτή τη βραδιά και αύριο να μπούμε στις προπονήσεις και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι”.