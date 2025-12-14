Συμβαίνει τώρα:
Απίθανος Χρήστος Τζόλης: Σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την Μπριζ στη νίκη επί της Ντέντερ

7 γκολ και 5 ασίστ έχει πλέον ο Χρήστος Τζόλης στο βελγικό πρωτάθλημα
Ο Τζόλης πανηγυρίζει το γκολ του στην Ιταλία
Ο Τζόλης πανηγυρίζει το γκολ του στην Ιταλία / REUTERS/Daniele Mascolo

Με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει ακόμα ένα ρεσιτάλ, η Μπριζ συνέτριψε την Ντέντερ με 5-1 για το βελγικό πρωτάθλημα.

Η Μπριζ βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο δύο γκολ του Χρήστου Τζόλη τη βοήθησαν να κάνει την ανατροπή και να φτάσει τελικά σε μία άνετη νίκη.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 45’+4 και στο 50′, ενώ δύο γκολ του Βέρμαντ και άλλο ένα του Στάνκοβιτς έφτασαν το σκορ στο τελικό 1-5.

Έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο, η Μπριζ βρίσκεται στο -2 από την κορυφή, με τον Τζόλη να μετράει πλέον 7 γκολ και 5 ασίστ στο πρωτάθλημα.

