Πότε αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα του ελληνικού στίβου για την κατάκτηση ενός χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης, έχοντας, όμως, μεγάλο ανταγωνισμό, καθώς οι βασικοί αντίπαλοι του Τεντόγλου, Σαραμπογιούκοφ, Φουρλάνι και Εχάμερ θα δώσουν το παρών και θα παλέψουν για τα μετάλλια.

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Έχοντας ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ (8.66μ.) πριν λίγες μέρες στον Βόλο, ο Μίλτος Τεντόγλου θα προσπαθήσει με την ψυχολογία στα ύψη να στεφθεί και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα αγωνιστεί στον προκριματικό του μήκους το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8/2026, 13:30), με τους φίλους του στίβου να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσα από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Ο τελικός του μήκους θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026, 22:16), με την παρουσία του Τεντόγλου να μοιάζει δεδομένη.

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Το πρόγραμμα των πρώτων δύο ημερών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου:

Δευτέρα 10 Αυγούστου – 1η ημέρα

12:35 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός Ραφαηλίδου, Μαγκούλια

12:40 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης

12:45 800 μ. (Α) Προκριματικός

13:25 100 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου, Σπανουδάκη

13:30 Μήκος (Α) Προκριματικός Τεντόγλου, Σταματονικολός

13:55 400 μ. (Α) Προκριματικός

14:20 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Φραντζεσκάκης, Παπαναστασίου, Αναστασάκης

14:35 400 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

14:40 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός Γεννίκης, Μαχαίρας, Μουζενίδης

Απόγευμα



21:03 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:10 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Α Γκρουπ Σκαρβέλη

21:35 100 μ. εμπ. (Γ) Προκριματικός

21:55 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός Καρύδη

22:10 100 μ. (Γ) Ημιτελικός

22:33 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:38 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός Β Γκρουπ Σκαρβέλη

22:40 5000 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:00 3000 μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

23:40 4Χ400 μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

23:50 100 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

Τρίτη 11 Αυγούστου – 2η ημέρα

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ Παυλίδης

12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος

Απόγευμα



21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:25 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

22:32 100 μ. (Α) Ημιτελικός

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς

23:30 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:47 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ