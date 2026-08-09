Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Πρεμιέρα με 13 ελληνικές συμμετοχές

Με τους προκριματικούς οκτώ αγωνισμάτων το πρωί και τρεις τελικούς το βράδυ, ανοίγει αύριο (10/8/2026) στο Παρίσι η αυλαία του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης.

Περισσότερα από τα μισά μέλη της ελληνικής αποστολής (εννέα σε ατομικά αγωνίσματα και επιπλέον τέσσερις αθλητές στα 4Χ200μ. ελεύθερο) θα πέσουν αύριο στην Ολυμπιακή πισίνα του Σεν Ντενί, μεταξύ αυτών και δύο νυν πρωταθλητές Ευρώπης.

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Ο Απόστολος Παπαστάμος ανοίγει το… χορό των ελληνικών συμμετοχών, αγωνιζόμενος στις 10:36 π.μ. στη 2η προκριματική σειρά των 400μ. μικτή ατομική, στη διαδρομή 6. Ο 25χρονος κολυμβητής του Παναγιώτη Βελέντζα έχει την όγδοη επίδοση με 4:14.37 και χρειάζεται μία σωστή κούρσα το πρωί, για να περάσει στον απογευματινό (19:46) τελικό.

Αν τα καταφέρει, είναι σε θέση να διεκδικήσει μετάλλιο, εφόσον πετύχει επίδοση ανάλογη με το 4:10.83 που του είχε χαρίσει το χρυσό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Σημειωτέον ότι ο απόλυτος σταρ Λεόν Μαρσάν αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού από το αγώνισμα (όπως και από τα 200μ. μικτή), αφήνοντας ορθάνοιχτη την… πόρτα για τους υπόλοιπους διεκδικητές.

Στην ίδια σειρά με τον Παπαστάμο, στη διαδρομή 2, θα κολυμπήσει ο Δανιήλ Γιουρτζίδης, ο οποίος με 4:16.62 έχει τον 10ο χρόνο συνολικά και θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2024, όταν είχε μπει στον τελικό. Στην 3η και τελευταία σειρά (10:42) θα αγωνιστεί στη διαδρομή 1 ο πρωτοεμφανιζόμενος Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος με 4:18.28 έχει τη 13η επίδοση μεταξύ 26 αθλητών που συμμετέχουν.

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Με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης θα μπει και ο Στέργιος Μπίλας στα 50μ. πεταλούδα, όπου όμως ο βαθμός δυσκολίας έχει ανέβει κατακόρυφα. Με ατομικό -και πανελλήνιο- ρεκόρ 23.00, ο 25χρονος κολυμβητής έχει τη 13η επίδοση μεταξύ 77 αθλητών, οπότε ακόμη και η πρόκριση στον τελικό ενδεχομένως να χρειαστεί υπέρβαση και χρόνο κάτω από τα 23 δευτερόλεπτα. Ο Μπίλας θα «πέσει» στην 8η και τελευταία σειρά (11:22), στη διαδρομή 2, με πρώτο στόχο να πάρει το εισιτήριο για τη 16αδα του ημιτελικού.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το μεσημέρι (13:08) η συμμετοχή της Αρτέμιδας Βασιλάκη στην 3η προκριματική σειρά των 800μ. ελεύθερο (διαδρομή 6). Η 20χρονη πρωταθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου έχει τον 7ο χρόνο μεταξύ 21 κολυμβητριών με 8:32.29 και μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στον τελικό, που θα γίνει την Τρίτη 11/8.

Ένα μήνα αφότου αναδείχθηκε -για δεύτερη φορά στην καριέρα του- πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους, ο Βαγγέλης Ντούμας θα πάρει το «βάπτισμα του πυρός» σε Ευρωπαϊκό ανδρών, αγωνιζόμενος στις 11:57 στην 7η σειρά των 100μ. πρόσθιο (διαδρομή 7).

Ο 18χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού έχει τη 17η επίδοση στο σύνολο με 59.77 και μπορεί να κυνηγήσει πρόκριση στα ημιτελικά, αν και η προετοιμασία του είχε επικεντρωθεί στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων του Μονάχου. Στην 3η σειρά του ίδιου αγωνίσματος (11:46), στη διαδρομή 3, θα μετάσχει ο επίσης «πρωτάρης» Μάριος Ζαφειρόπουλος, ο οποίος έχει με 1:01.65 την 53η επίδοση (μεταξύ 71 συμμετοχών) και θα έχει την ευκαιρία να κάνει μία «πρόβα» ενόψει των 200μ., αγώνισμα στο οποίο ειδικεύεται.

Την πρώτη… κρυάδα θα πάρουν αύριο ακόμη δύο νεαρές αθλήτριες, που μετέχουν για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου θα αγωνιστεί στις 10:55 στην 3η σειρά των 100μ. ελεύθερο (διαδρομή 3), όπου με 55.03 έχει τον 33ο χρόνο, ενώ στις 11:26 η Ελένη Αντωνιάδου θα μετάσχει στην 1η σειρά των 200μ. ύπτιο (διαδρομή 8), έχοντας την 24η επίδοση με 2:13.91.

Τέλος, ελληνική συμμετοχή υπάρχει και στα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών. Η τετράδα των Ανδρέα Βαζαίου, Κωνσταντίνου Εγγλεζάκη, Δημήτρη Μάρκου και Κωνσταντίνου Στάμου, η οποία πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, θα αγωνιστεί στη διαδρομή 0 της 1ης προκριματικής σειράς (12:25), με στόχο την πρόκριση στον βραδινό (20:33) τελικό.

Tο πρόγραμμα της 1ης ημέρας και οι ελληνικές συμμετοχές:

Δευτέρα 10/8

10:30 400μ. μικτή ατομική Α (προκριματικοί) -Παπαστάμος, Γιουρτζίδης, Βλαχογιαννάκος-

10:49 100μ. ελεύθερο Γ (προκριματικοί) -Βλάχου-

11:06 50μ. πεταλούδα Α (προκριματικοί) -Μπίλας-

11:26 200μ. ύπτιο Γ (προκριματικοί) -Αντωνιάδου-

11:39 100μ. πρόσθιο Α (προκριματικοί) -Ντούμας, Ζαφειρόπουλος-

12:03 4Χ200μ. ελεύθερο Γ (προκριματικοί)

12:25 4Χ200μ. ελεύθερο Α (προκριματικοί) -Εθνική ομάδα-

12:46 800μ. ελεύθερο Γ (προκριματικοί) -Βασιλάκη-

19:30 50μ. πεταλούδα Α (ημιτελικοί)

19:37 100μ. ελεύθερο Γ (ημιτελικοί)

19:46 400μ. μικτή ατομική Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:55 200μ. ύπτιο Γ (ημιτελικοί)

20:05 100μ. πρόσθιο Α (ημιτελικοί)

20:20 4Χ200μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

20:33 4Χ200μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)