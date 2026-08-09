Ο Γιώργος Μασούρας ανακοινώθηκε από τη ΝΕΟΜ

Έπειτα από μία επταετία στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μασούρας θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα τη ΝΕΟΜ

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, με τον Μασούρα να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη ΝΕΟΜ.

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Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο διεθνής Έλληνας άσος θα αγωνιστεί στο εξωτερικό, καθώς στο παρελθόν είχε δοθεί δανεικός από τους Πειραιώτες σε Μπόχουμ και Αλ Καλίτζ.

Ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές, με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ.

Από την πλευρά τους, οι Πειραιώτες αποχαιρέτησαν τον διεθνή μεσοεπιθετικό, ευχαριστώντας τον για όσα έζησε μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια.

Γιώργο σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί! Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. pic.twitter.com/piF10INhUa — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 9, 2026

“Γιώργο σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί! Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου“.