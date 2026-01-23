Αθλητικά

Από τον Άρη στη Ραπίντ Βουκουρεστίου ο Μορουτσάν

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στη Ρουμανία
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός είχε 17 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη στο πρώτο μισό της σεζόν και επιστρέφει στη Ρουμανία για να αγωνιστεί στη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

“Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Olimpiu Morutan και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του“, αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη.

Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε η ανακοίνωση της Ραπίντ Βουκουρεστίου για τον Μορουτσάν.

“Η Ραπίντ και η Ολίμπιου Μορούταν κατέληξαν σε συμφωνία για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας ενάμιση σεζόν, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Ραπίντ. Ξέρω τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος και οι οπαδοί του. Ανυπομονώ να παίξω στο Τζιουλέστι και να δώσω τα πάντα για την ομάδα. Ελπίζω να έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί!» δήλωσε ο 26χρονος επιθετικός μέσος μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Προπονούμενος στην ακαδημία της U Cluj, ο Μορούταν έκανε το βήμα στην ανδρική ομάδα το 2016, με τους «ερυθρόλευκους», όπου γρήγορα ξεχώρισε ως ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του. Από το καλοκαίρι του 2022, συνέχισε την καριέρα του στο εξωτερικό, παίζοντας με τη σειρά του για τις Γαλατασαράι, Πίζα, Ανκαραγκούτσου και Άρης Θεσσαλονίκης. Την τρέχουσα σεζόν, ο Ολίμπιου έχει αγωνιστεί σε 15 αγώνες για τον Άρη Θεσσαλονίκης, σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ολίμπιου Μορούταν είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, με την οποία έχει σκοράρει ένα γκολ σε 17 συμμετοχές.

Καλώς ήρθες στο Γκιουλέστι, Ολίμπιου, και καλή τύχη με την κόκκινη φανέλα!”, αναφέρει η ανακοίνωση των Ρουμάνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
152
124
81
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Μίμης Δομάζος: «Ο πατέρας μας θα είναι πάντα κοντά μας όσο ψηλά κι αν βρίσκεται» συγκινούν Ράνια και Ευαγγελία
«Με όλη μας την αγάπη, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου ομαδικής προτίμησης, που τον αγάπησε και τον θαύμασε», λένε η Ράνια και η Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού
Ο αείμνηστος «στρατηγός» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Μίμης Δομάζος
Newsit logo
Newsit logo