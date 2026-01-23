Από τον Άρη στη Ραπίντ Βουκουρεστίου ο Μορουτσάν

Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Ολιμπίου Μορουτσάν, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός είχε 17 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη στο πρώτο μισό της σεζόν και επιστρέφει στη Ρουμανία για να αγωνιστεί στη Ραπίντ Βουκουρεστίου.

“Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Olimpiu Morutan και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του“, αναφέρει η ανακοίνωση του Άρη.

Λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησε η ανακοίνωση της Ραπίντ Βουκουρεστίου για τον Μορουτσάν.

“Η Ραπίντ και η Ολίμπιου Μορούταν κατέληξαν σε συμφωνία για την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας ενάμιση σεζόν, με δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της Ραπίντ. Ξέρω τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος και οι οπαδοί του. Ανυπομονώ να παίξω στο Τζιουλέστι και να δώσω τα πάντα για την ομάδα. Ελπίζω να έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί!» δήλωσε ο 26χρονος επιθετικός μέσος μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Προπονούμενος στην ακαδημία της U Cluj, ο Μορούταν έκανε το βήμα στην ανδρική ομάδα το 2016, με τους «ερυθρόλευκους», όπου γρήγορα ξεχώρισε ως ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες της γενιάς του. Από το καλοκαίρι του 2022, συνέχισε την καριέρα του στο εξωτερικό, παίζοντας με τη σειρά του για τις Γαλατασαράι, Πίζα, Ανκαραγκούτσου και Άρης Θεσσαλονίκης. Την τρέχουσα σεζόν, ο Ολίμπιου έχει αγωνιστεί σε 15 αγώνες για τον Άρη Θεσσαλονίκης, σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ολίμπιου Μορούταν είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, με την οποία έχει σκοράρει ένα γκολ σε 17 συμμετοχές.

Καλώς ήρθες στο Γκιουλέστι, Ολίμπιου, και καλή τύχη με την κόκκινη φανέλα!”, αναφέρει η ανακοίνωση των Ρουμάνων.