Από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Ρεμί Καμπελά: Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες στον Ρέντη

Στη Ναντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος θα παραχωρηθεί στη γαλλική ομάδα από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ναντ είναι “κλεισμένη”, με τον 35χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό, Ρεμί Καμπελά, να πηγαίνει στον Ρέντη και να αποχαιρετάει τους συμπαίκτες του.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ηρακλή, όπως και σε αυτό του Σαββάτου (20/12, 20:30) κόντρα στην Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καμπελά έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Βρισκόταν εκτός λίστας για τα παιχνίδια του Champions League, ενώ φόρεσε συνολικά φέτος την ερυθρόλευκη φανέλα σε 10 παιχνίδια.