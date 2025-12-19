Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Ρεμί Καμπελά: Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες στον Ρέντη

Ο Γάλλος μέσος θα αγωνιστεί στη Ναντ με τη μορφή δανεισμού από τους Πειραιώτες
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Στη Ναντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρεμί Καμπελά, ο οποίος θα παραχωρηθεί στη γαλλική ομάδα από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ναντ είναι “κλεισμένη”, με τον 35χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό, Ρεμί Καμπελά, να πηγαίνει στον Ρέντη και να αποχαιρετάει τους συμπαίκτες του.

Ο πολύπειρος ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον Ηρακλή, όπως και σε αυτό του Σαββάτου (20/12, 20:30) κόντρα στην Κηφισιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καμπελά έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Βρισκόταν εκτός λίστας για τα παιχνίδια του Champions League, ενώ φόρεσε συνολικά φέτος την ερυθρόλευκη φανέλα σε 10 παιχνίδια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
138
113
95
88
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo