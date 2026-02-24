Από τον Παναθηναϊκό στην Γκάμπα Οσάκα ο Φίλιπ Μαξ

Τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του φαίνεται ότι βρήκε ο Φίλιπ Μαξ, μερικούς μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Φίλιπ Μαξ δεν μπόρεσε ποτέ να προσφέρει τα αναμενόμενα στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να καταφέρνουν να απαλλαχτούν από του συμβόλαιο του Γερμανού μπακ το καλοκαίρι.

Μετά από λίγους μήνες και αρκετό διάστημα απραξίας, ο Φίλιπ Μαξ φαίνεται ότι βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Αυτός αναμένεται να είναι η ιαπωνική Γκάμπα Οσάκα. Οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία σύμφωνα με δημοσίευμα, με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Άιντραχτ να συνεχίζει, εκτός απροόπτου, το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου.