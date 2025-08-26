Από τον Βιεϊρίνια στον Ζαφείρη: Η παραλαβή – παράδοση της φανέλας με το «20» του ΠΑΟΚ

Ο Χρήστος Ζαφείρης είναι και επίσημα από το μεσημέρι της Τρίτης (26/8/2025) ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ενώ από τις 2 Ιανουαρίου του 2026 θα μπορέσει να φορέσει τη φανέλα της ομάδας και να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε ακόμα ένα βίντεο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη.

Στο νέο βίντεο, ο ο εμβληματικός αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος αποσύρθηκε την περασμένη σεζόν και ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 20, τυπώνει την καινούρια φανέλα με τον αριθμό του και το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη.

Στη συνέχεια την παραδίδει στον νεαρό και τον καλωσορίζει στην ομάδα.

“The legacy continues“, ή “Η κληρονομιά συνεχίζεται“, αναφέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ.