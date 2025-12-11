Αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ μετά την ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλζεν

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εικόνα και το αποτέλεσμα της ομάδας τους και με τη λήξη της αναμέτρησης με τη Βικτόρια Πλζεν αποδοκίμασαν τους παίκτες του «τριφυλλιού», με τον Μπενίτεθ να το σχολιάζει στις δηλώσεις του.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βρει γκολ κόντρα στους 10 παίκτες της Πλζεν και έμεινε ισόπαλος με την τσεχική ομάδα και έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανέβει στη βαθμολογία και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Αυτό το γνώριζαν οι φίλοι των πρασίνων και γι’ αυτό αποδοκίμασαν τους παίκτες, αφού δεν είδαν το πάθος και τη θέληση να κυνηγήσουν το γκολ για να είναι υποψήφιοι και για μία από τις οκτώ πρώτες θέσεις της διοργάνωσης.

Τα λόγια του Μπενίτεθ για τις αποδοκιμασίες του κόσμου

«Κι εμείς είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε να νικήσουμε. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη που θα μας έφερνε ακόμα πιο κοντά και σε πολύ καλύτερο μομέντουμ στη διοργάνωση, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε.

Κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί για την προσπάθεια των παικτών, προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα, είτε με σέντρες, είτε με κόντρες ένας εναντίον ενός, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τα καταφέρουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έτσι, είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχει και η νίκη, αλλά για μας ήταν και πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τον αγώνα, δεν τα καταφέραμε και συνεχίζουμε».