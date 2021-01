Αποκάλυψη από αθλητή στη FIBA: «Παίζω μπάσκετ και είμαι γκέι» (video)

Ο Μάρκο Λέμαν είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του 3on3 μπάσκετ και παράλληλα γκέι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα της FIBA.

Ο Ελβετός αθλητής ανέφερε την κατάσταση που βίωνε τόσα χρόνια και έκανε λόγο για προβλήματα υγείας, όχι μόνο ψυχολογικά, τα οποία τον οδήγησαν και στην απόφαση να μιλήσει “ανοιχτά” για το θέμα.

«Δεν θα περιμένω να αποσυρθώ για να πω ότι είμαι γκέι. Οι κοντινοί μου άνθρωποι ξέρουν, αλλά εγώ όχι. Δεν θέλω να μείνω στο σκοτάδι. Δεν ήμουν χαρούμενος. Παίζω στην Εθνική Ελβετίας στο 3on3, ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, κάνω αυτό που αγαπάω. Αλλά πραγματικά δεν ήμουν χαρούμενος. Είχα προβλήματα με την υγεία μου, με την πνευματική και ψυχική κατάστασή μου. Είχα κρίσεις πανικού, δεν ήθελα να παίξω κάποιες φορές. Ξέρω πως είναι ταμπού, ξέρω πως δεν υπάρχουν άλλοι γκέι στον χώρο μου και γι’αυτό έλεγα πως δεν έχω κάποια σχέση με κοπέλα, επειδή θέλω να αφοσιωθώ στο μπάσκετ.

Έβλεπα τους προπονητές να λένε ότι παίζουμε σαν κορίτσια. Άκουσα συμπαίκτες να λένε πως είναι αρρώστια να είσαι γκέι. Κάποια στιγμή, δεν πήγαινε άλλο. Απλά είπα την αλήθεια. Ο αθλητής θα παίξει καλά μόνο όταν είναι ψυχικά καλά. Είμαι ο Μάρκο Λέμαν, παίζω μπάσκετ 3on3 και είμαι γκέι».

3-time @FIBA3x3 World Tour finalist Marco Lehmann explains the reasons behind his coming-out at 27 ➡ https://t.co/cdS5Z6uZQj pic.twitter.com/UdYlluaywF