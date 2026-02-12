Απολογήθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο Ολυμπιακός ζήτησε την απόρριψη της δίωξης του Πορτογάλου ως απαράδεκτη

Ο Ντάνιελ Ποντένσε εκπροσωπήθηκε από τον νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Δημήτρη Καρπετόπουλο, στο Πειθαρχικό Μονομελές Όργανο της Super League για την κλήση του σε απολογία σχετικά με τη ρίψη ομπρέλας προς την εξέδρα, μετά το τέλος του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησαν την απόρριψη της δίωξης του Ντάνιελ Ποντένσε, χαρακτηρίζοντάς την ως “απαράδεκτη“, με την απόφαση από τη Super League να αναμένεται να βγει εντός της ημέρας (12.02.2026).

Η πλευρά του Ολυμπιακού κατέθεσε ένα DVD με το συμβάν, την απόφαση της ΔΕΑΒ και μία πειθαρχική δίωξη προγενέστερη του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα που οδήγησε σε αθώωση το 2023.

Ο εκπρόσωπος των Πειραιωτών τόνισε πώς πειθαρχικές διώξεις με βάση οπτικοακουστικό υλικό μπορούν να ασκούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, «που εν προκειμένω δεν έχουμε τέτοια περίπτωση». Παράλληλα, ανέφερε ότι το video είναι μονταρισμένο καθώς «κόπηκε» για να φανεί μόνο η κίνηση του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Σημείωσε πώς περιστατικά στον αγωνιστικό χώρο διώκονται μόνο από τον διαιτητή. Όπως ανέφερε ο κ. Καρπετόπουλος, η δίωξη έγινε με βάση ένα βίντεο που δεν προκύπτει από τη μετάδοση του αγώνα. «Έχει λάβει χώρα εντός αγωνιστικού χώρου και άρα δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη. Εμπίπτουμε στην ειδική περίπτωση του άρθρου 26, είναι εντός του αγωνιστικού χώρου δεν μπορεί να ασκηθεί και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη».

«Το βίντεο που προσκόμισε είναι από το κύκλωμα του γηπέδου και την επίσημη καταγραφή της ΕΛΑΣ, από τον φάκελο όπως οδηγήθηκε στη ΔΕΑΒ . Ο παίκτης δεν προβαίνει ο ίδιος αυτοβούλως σε κάποια προσβλητική συμπεριφορά. Όπως φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, δέχεται μια ομπρέλα που εκσφενδονίζεται από την εξέδρα και αντανακλαστικά την επιστρέφει χωρίς να σημαδεύει κανέναν και χωρίς πρόθεση να κάνει το οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν το σύνολο της κατάστασης. Είναι απολύτως αντανακλαστική η ενέργεια. Το όργανο σας εδώ απάλλαξε τον Νταμπό του Άρη το 2023 γιατί πέταξε μπουκάλι με νερό σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ σε φυσιοθεραπευτή του ΠΑΟΚ. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία ποινή, να απαλλαγεί , όπως και η ΠΑΕ Ολυμπιακός», ανέφερε.