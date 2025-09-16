Απόστολος Τσιτσιπάς κατά Ιβανίσεβιτς: Δεν χρειαζόταν να πει αυτά τα λόγια δημόσια για τον Στέφανο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και να επιστρέψει στη διεκδίκηση τίτλων, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια, όταν και έπαιζε εξαιρετικό τένις, κοντράροντας θρύλους του αθλήματος.

Το τελευταίο διάστημα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεργάζεται και πάλι με τον πατέρα του, Απόστολο, ο οποίος προσπαθεί να τον βοηθήσει να βρει τον παλιό του καλό εαυτό.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑNT1, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων την άσχημη συμπεριφορά του πρώην προπονητή του Τσιτσιπά, Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο οποίος είχε “κράξει” δημόσια τον Έλληνα τενίστα.

“Αθλητές σαν τον Στέφανο, είναι πάντα έτοιμοι για το restart. Το θέμα είναι να βρει τη δύναμη, να βρει ένα ρυθμό”, εξήγησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Γκόραν Ιβανίσεβιτς: “Δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτά τα λόγια. Αν ήθελε να μιλήσει, θα μπορούσε να το κάνει προσωπικά στον Στέφανο, δεν χρειαζόταν δημόσια.