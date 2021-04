Ο Ντέμιεν Λίλαρντ πραγματοποιεί μία από τις κορυφαίες σεζόν της καριέρας του στο NBA και είναι μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο το MVP της σεζόν, παρότι οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς βρίσκονται εκτός πρώτης 4άδας στη Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Ο “Ντέιμ Ντόλα” κατηγορείται όμως από πολλούς οπαδούς (όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) ότι επέλεξε να μείνει πρώτος στο… χωριό, αντί να αλλάξει ομάδα και να διεκδικήσει κάποιο πρωτάθλημα. Ένας από τους επικριτές του μάλιστα έγραψε στο twitter τα πέντε καλύτερα… soundtrack της καριέρα του, με ειρωνικούς τίτλους: «1. Ανήκω στον Κάρι, 2. Όχι δαχτυλίδια, 3. Είμαι υπερεκτιμημένος, 4. Όχι Τελικοί, 5. 10-0 κόντρα στους Γουόριορς».

Έτσι όμως ήρθε και η αποστομωτική απάντηση από τον ίδιο τον Λίλαρντ: «Θα έχω 400 εκατομμύρια δολάρια πριν από τα 35 μου χρόνια. Τέλος των soundtracks. Μόνο στα παιδιά μου ανήκω».

1. Gone touch 400M before I’m 35 … end of soundtrack … my kids only ppl who own me babyyyyyy let that marinate like neckbone juice https://t.co/NEBihL06KB