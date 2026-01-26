Αποτελέσματα NBA: «Άλωσαν» την Οκλαχόμα οι Τορόντο Ράπτορς, σπουδαία διπλά και για Γουόριορς και Χιτ

Συνεχίζεται το ντεφορμάρισμα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο NBA, μετά το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα στη σεζόν, αφού ηττήθηκαν και από τους Τορόντο Ράπτορς, με 103-101.

Με τον Τσετ Χόλγκρεμ να πετυχαίνει μόλις 11 πόντους, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έμεινε να “παλεύει” μόνος του, με 24 πόντους και 6 ασίστ, γεγονός που οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη δεύτερη σερί ήττα τους στο NBA και μάλιστα μέσα στην έδρα τους, από τους Τορόντο Ράπτορς.

Οι δυνατοί φέτος Καναδοί, που είναι στην 3η θέση της κατάταξης στην Ανατολή, είχαν ως πρωταγωνιστή τον Εμάνιουελ Κουίκλι, με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ πέντε ακόμη συμπαίκτες του ήταν “διψήφιοι” στο ματς.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε το επιβλητικό διπλό των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 111-85 μέσα στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (26 πόντοι και 7 ασίστ από τον Κάρι), καθώς και οι νίκες των Μαϊάμι Χιτ επί των Φοίνιξ Σανς και των Νιου Ορλίνς Πέλινκανς επί των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Λόγω κακοκαιρίας αναβλήθηκαν τα Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς και Μιλγουόκι Μπακς – Ντάλας Μάβερικς.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς – Σακραμέντο Κινγκς 139-116

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Τορόντο Ράπτορς 101-103

Σαν Αντόνιο Σπερς – Νιού Ορλίνς Πέλικανς 95-104

Φοίνιξ Σανς – Μαϊάμι Χιτ 102-111

Λος Άντζελες Κλίπερς – Μπρούκλιν Νετς 126-89

Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς Αναβολή

Μιλγουόκι Μπακς – Ντάλας Μάβερικς Αναβολή