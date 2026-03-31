Αποτελέσματα NBA: Επική εμφάνιση Γουενμπανιάμα και 9η σερί νίκη για Σπερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είναι η πιο καυτή ομάδα του NBA, με την παρέα του Βίκτορ Γουενμπανιάμα να πανηγυρίζει την ένατη σερί νίκη της, επικρατώντας άνετα των Μπουλς με 129-114.

Ο Γάλλος σέντερ των Σπερς βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, αποδεικνύοντας γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους ψηλούς του NBA. Συγκεκριμένα, ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα ολοκλήρωσε τον αγώνα με 41 πόντους, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 30 λεπτά συμμετοχής.

Με την ένατη σερί νίκη τους, οι Σπερς έφτασαν στο 57-18, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία τους στα πλέι οφ της Δύσης αλλά ουσιαστικά και το πλεονέκτημα έδρας.

Για τους Σικάγο Μπουλς, που σε λίγες ημέρες θα ολοκληρώσουν την σεζόν, ξεχώρισε ο Λέοναρντ Μίλερ, ο οποίος μέτρησε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA

Μαϊάμι Χιτ – Φιλαδέλφεια 76ερς 119-109

Ατλάντα Χοκς – Μπόστον Σέλτικς 112-102

Μέμφις Γκρίζλις- Φοίνιξ Σανς 105-131

Σαν Αντόνιο Σπερς – Σικάγο Μπουλς 124-119

Ντάλας Μάβερικς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 94-124

Γιούτα Τζαζ – Κλίβελαντ Καβαλιερς 113-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ντιτρόιτ Πίστονς 114-110

Λος Άντζελες Λέικερς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 120-101