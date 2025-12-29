Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: Επιστροφή στις νίκες για Λέικερς

Οι έδρες "μίλησαν" στο NBA, με όλους τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν εύκολα ή δύσκολα τη νίκη
Οι Λέικερς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα του NBA, επικρατώντας εντός έδρας των Κινγκς με 125-101.

Μετά από τρεις σερί ήττες, οι Λέικερς πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στους Κινγκς, ανεβαίνοντας στο 20-10, ρεκόρ το οποίο τους διατηρεί στην πρώτη τετράδα της Δύσης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 34 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 24 πόντους. Ο Έιτον τελείωσε με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ. 

Στον αντίποδα 22 πόντους είχε ο ΝτεΡόζαν και ο Ρεϊνό πρόσθεσε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στο 8-24 υποχώρησαν οι Κινγκς που δύσκολα θα προλάβουν το τρένο των πλέι οφ της Δύσης.

Τα αποτελέσματα του NBA

Θάντερ – Σίξερς 129-104
Ράπτορς – Γουόριορς 141-127
Γουίζαρντς – Γκρίζλις 116-112
Μπλέιζερς – Σέλτικς 114-108
Κλίπερς – Πίστονς 112-99
Λέικερς – Κινγκς 125-101

