Αποτελέσματα NBA: Επιστροφή στις νίκες για τους Λος Άντζελες Λέικερς, ιστορικός Ντουράντ για τους Χιούστον Ρόκετς

Με τους Λούκα Ντόντσιτς και Ντεάντρε Έιτον να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση και να κάνουν τη διαφορά, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 110-93 των Τορόντο Ράπτορς και συνεχίζουν τη “μάχη” τους για την πρώτη 6άδα της κατάταξης στη Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους με 7 ασίστ, ο Ντεάντρε Έιτον 25 πόντους με 13 ριμπάουντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους με 7 ασίστ, για να φθάσουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με ανατροπή κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς στο NBA.

Οι “λιμνάνθρωποι” παρέμειναν έτσι στην 6η θέση της Δύσης με ρεκόρ 25-16, ενώ η ομάδα του Καναδά είναι 4η στην Ανατολή, παρά την ήττα.

Από τα άλλα ματς της βραδιάς στο NBA, ξεχώρισε η νίκη των Χιούστον Ρόκετς με 119-110 επί των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, καθώς ο Κέβιν Ντουράντ ήταν πρωταγωνιστής με 19 πόντους και έγραψε ιστορία, ανεβαίνοντας στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος, με 31.561 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ 126-109

Σικάγο Μπουλς – Μπρούκλιν Νετς 124-102

Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110

Ντένβερ Νάγκετς – Σάρλοτ Χόρνετς 87-110

Σακραμέντο Κινγκς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117

Λος Άντζελες Λέικερς – Τορόντο Ράπτορς 110-93