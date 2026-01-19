Συμβαίνει τώρα:
Αποτελέσματα NBA: Επιστροφή στις νίκες για τους Λος Άντζελες Λέικερς, ιστορικός Ντουράντ για τους Χιούστον Ρόκετς

Νέα ήττα για τους Ντένβερ Νάγκετς χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς
Ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Ράπτορς
Ο Λούκα Ντόντσιτς κόντρα στους Ράπτορς / Reuters / Gary A. Vasquez-Imagn Images

Με τους Λούκα Ντόντσιτς και Ντεάντρε Έιτον να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση και να κάνουν τη διαφορά, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 110-93 των Τορόντο Ράπτορς και συνεχίζουν τη “μάχη” τους για την πρώτη 6άδα της κατάταξης στη Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους με 7 ασίστ, ο Ντεάντρε Έιτον 25 πόντους με 13 ριμπάουντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους με 7 ασίστ, για να φθάσουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με ανατροπή κόντρα στους Τορόντο Ράπτορς στο NBA.

Οι “λιμνάνθρωποι” παρέμειναν έτσι στην 6η θέση της Δύσης με ρεκόρ 25-16, ενώ η ομάδα του Καναδά είναι 4η στην Ανατολή, παρά την ήττα.

Από τα άλλα ματς της βραδιάς στο NBA, ξεχώρισε η νίκη των Χιούστον Ρόκετς με 119-110 επί των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, καθώς ο Κέβιν Ντουράντ ήταν πρωταγωνιστής με 19 πόντους και έγραψε ιστορία, ανεβαίνοντας στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος, με 31.561 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ 126-109

Σικάγο Μπουλς – Μπρούκλιν Νετς 124-102

Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110

Ντένβερ Νάγκετς – Σάρλοτ Χόρνετς 87-110

Σακραμέντο Κινγκς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117

Λος Άντζελες Λέικερς – Τορόντο Ράπτορς 110-93

