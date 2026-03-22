Αποτελέσματα NBA: Η τρίποντη «βόμβα» νίκης των Λέικερς και το buzzer beater των Ρόκετς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη… ματσάρα στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ (105-104), με ήρωα τον Λουκ Κενάρντ και σημείωσαν την ένατη σερί τους νίκη στο NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος από τους νικητές, σημειώνοντας 33 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο ήρωας της βραδιάς σταμάτησε στους 13 πόντους, μαζεύοντας και τρία ριμπάουντ. Ο Λουκ Κέναρντ όμως ήταν καθοριστικός για τους Λος Άντζελες Λέικερς (ρεκόρ 46-25), αφού δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πήρε την μπάλα από την επαναφορά και -έχοντας προλάβει να φτιάξει το μανίκι που φορούσε στο χέρι- “εκτέλεσε” από το τρίποντο για τη νίκη!

Από τους Ορλάντο Μάτζικ (ρεκόρ 38-32) ο Πάολο Μπανκέρο ήταν ο κορυφαίος με 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και έξι ασίστ, με τον Τζάλεν Σαγκς να τον ακολουθεί με 14 πόντους και έξι ασίστ. Στο συγκεκριμένο ματς, ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες στην κανονική σεζόν του NBA.

LUKE KENNARD FROM THREE. GAME. pic.twitter.com/GWEbO3xZnq — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2026

Ιστορία έγραψε και ο Κέβιν Ντουράντ, στην εντυπωσιακή νίκη που πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς (123-122) επί των Μαϊάμι Χιτ, με τον Έιμεν Τόμπσον να τους δίνει τη νίκη μετά από ένα buzzer beater καλάθι. Έτσι, οι γηπεδολυχοι ανέβηκαν στο 43-27, ενώ οι φιλοξενολυμενοι έπεσαν στο 38-33.

Ο Τόμπσον ήταν και ο κορυφαίος των Χιούστον Ρόκετς με double-double (24 πόντους και 18 ριμπάουντ). Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο πρώτος σκόρερ, σημειώνοντας 27 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν ήταν αρκετός για τους Μαϊάμι Χιτ, με τον ίδιο να πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση με 32 πόντους και 21 ριμπάουντ.

Με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Ρόλινς, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα των Σανς με 108-105, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δυο ήττες, ανερβάζοντας το ρεκόρ τους στο 29-41.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε εκτός λόγω υπερέκτασης του αριστερού γόνατος και θα επανεκτιμηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο Ρόλινς ήταν εξαιρετικός από τους νικητές, σημειώνοντας double-double (26 πόντους και 10 ριμπάουντ), ενώ έδωσε και επτά ασίστ. Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Κάιλ Κούζμα, ενώ μάζεψε ένα ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ.

Για τους Φοίνιξ Σανς, ο Τζάλεν Γκριν ξεχώρισε, προσθέτοντας στην στατιστική του 24 πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Τα αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-132

Σάρλοτ Χόρνετς – Μέμφις Γκρίζλις 124-101

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 106-111

Ορλάντο Μάτζικ – Λος Άντζελες Λέικερς 104-105

Ατλάντα Χοκς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 126-110

Χιούστον Ρόκετς – Μαϊάμι Χιτ 123-122

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ιντιάνα Πέισερς 134-119

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Κλίπερς 131-138 (παρ.)

Γιούτα Τζαζ – Φιλαδέλφεια 76ερς 116-126

Φοίνιξ Σανς – Μιλγουόκι Μπακς 105-108