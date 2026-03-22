Αποτελέσματα NBA: Η τρίποντη «βόμβα» νίκης των Λέικερς και το buzzer beater των Ρόκετς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη… ματσάρα στην έδρα των Ορλάντο Μάτζικ (105-104), με ήρωα τον Λουκ Κενάρντ και σημείωσαν την ένατη σερί τους νίκη στο NBA.
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο κορυφαίος από τους νικητές, σημειώνοντας 33 πόντους, πέντε ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο ήρωας της βραδιάς σταμάτησε στους 13 πόντους, μαζεύοντας και τρία ριμπάουντ. Ο Λουκ Κέναρντ όμως ήταν καθοριστικός για τους Λος Άντζελες Λέικερς (ρεκόρ 46-25), αφού δευτερόλεπτα πριν τη λήξη πήρε την μπάλα από την επαναφορά και -έχοντας προλάβει να φτιάξει το μανίκι που φορούσε στο χέρι- “εκτέλεσε” από το τρίποντο για τη νίκη!
Από τους Ορλάντο Μάτζικ (ρεκόρ 38-32) ο Πάολο Μπανκέρο ήταν ο κορυφαίος με 16 πόντους, πέντε ριμπάουντ και έξι ασίστ, με τον Τζάλεν Σαγκς να τον ακολουθεί με 14 πόντους και έξι ασίστ. Στο συγκεκριμένο ματς, ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο παίκτης με τους περισσότερους αγώνες στην κανονική σεζόν του NBA.
LUKE KENNARD FROM THREE. GAME. pic.twitter.com/GWEbO3xZnq— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2026
Ιστορία έγραψε και ο Κέβιν Ντουράντ, στην εντυπωσιακή νίκη που πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς (123-122) επί των Μαϊάμι Χιτ, με τον Έιμεν Τόμπσον να τους δίνει τη νίκη μετά από ένα buzzer beater καλάθι. Έτσι, οι γηπεδολυχοι ανέβηκαν στο 43-27, ενώ οι φιλοξενολυμενοι έπεσαν στο 38-33.
Ο Τόμπσον ήταν και ο κορυφαίος των Χιούστον Ρόκετς με double-double (24 πόντους και 18 ριμπάουντ). Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο πρώτος σκόρερ, σημειώνοντας 27 πόντους, ενώ μάζεψε τρία ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν ήταν αρκετός για τους Μαϊάμι Χιτ, με τον ίδιο να πραγματοποιεί μία εξαιρετική εμφάνιση με 32 πόντους και 21 ριμπάουντ.
TWIN IS HIM. pic.twitter.com/mzbHspaI8I— Houston Rockets (@HoustonRockets) March 22, 2026
Με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Ρόλινς, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν στην έδρα των Σανς με 108-105, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από δυο ήττες, ανερβάζοντας το ρεκόρ τους στο 29-41.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρέμεινε εκτός λόγω υπερέκτασης του αριστερού γόνατος και θα επανεκτιμηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο Ρόλινς ήταν εξαιρετικός από τους νικητές, σημειώνοντας double-double (26 πόντους και 10 ριμπάουντ), ενώ έδωσε και επτά ασίστ. Στους 20 πόντους σταμάτησε ο Κάιλ Κούζμα, ενώ μάζεψε ένα ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ.
Για τους Φοίνιξ Σανς, ο Τζάλεν Γκριν ξεχώρισε, προσθέτοντας στην στατιστική του 24 πόντους, τρία ριμπάουντ και δύο ασίστ.
Τα αποτελέσματα:
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-132
Σάρλοτ Χόρνετς – Μέμφις Γκρίζλις 124-101
Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 106-111
Ορλάντο Μάτζικ – Λος Άντζελες Λέικερς 104-105
Ατλάντα Χοκς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 126-110
Χιούστον Ρόκετς – Μαϊάμι Χιτ 123-122
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ιντιάνα Πέισερς 134-119
Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Κλίπερς 131-138 (παρ.)
Γιούτα Τζαζ – Φιλαδέλφεια 76ερς 116-126
Φοίνιξ Σανς – Μιλγουόκι Μπακς 105-108