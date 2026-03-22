Ο Κέβιν Ντουράντ ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν σε πόντους στο NBA, έγραψε ιστορία και ο Λεμπρόν Τζέιμς

Στην πέμπτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών του NBA έφτασε ο Κέβιν Ντουράντ, στη νίκη των Χιούστον Ρόκετς επί των Μαϊάμι Χιτ (123-122), ξεπερνώντας τον GOAT, Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Κέβιν Ντουράντ πέτυχε 27 πόντους στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και έφτασε στους 32.294 πόντους καριέρας στην κανονική περίοδο, στη 19η σεζόν του στο ΝΒΑ, μολονότι το 2019/20 δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Με ένα κρίσιμο τρίποντο στον αγώνα των Ρόκετς, ο 37χρονος all-star κατάφερε να… αφήσει πίσω του τον Μάικλ Τζόρνταν (32.292)

Όταν ο Ντουράντ ρωτήθηκε μετά το τέλος του αγώνα για την αγαπημένη του στιγμή από την καριέρα του Μάικλ Τζόρνταν, ο “KD” απάντησε: “Είναι σαν να με ρωτάτε ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Ντρέικ. Όλα! Ο Τζόρνταν είχε τόσες πολλές σπουδαίες στιγμές. Είναι η προσωποποίηση του ειδώλου, είναι εμβληματικός. Είναι όλα όσα εκφράζει η απόλυτη προσωπικότητα”.

Οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ:

1. ΛεΜπρον Τζέιμς 43.241 (1.612 αγώνες, μ.ο. 26,8)

2. Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ 38.387 (1.560 αγώνες, μ.ο. 24,6)

3. Καρλ Μαλόουν 36.928 (1.476 αγώνες, μ.ο. 25)

4. Κόμπι Μπράιαντ 33.643 (1.346 αγώνες, μ.ο. 25)

5. Κέβιν Ντουράντ 32.294 (1.190 αγώνες, μ.ο. 27,1)

6. Μάικλ Τζόρνταν 32.292 (1.072 αγώνες, μ.ο. 30,1)

7. Ντιρκ Νοβίτσκι 31.560 (1.522 αγώνες, μ.ο. 20,7)

8. Γουίλτ Τσάμπερλεϊν 31.419 (1.045 αγώνες, μ.ο. 30,1)

9. Τζέιμς Χάρντεν 29.160 (1.212 αγώνες, μ.ο. 24,1)

10. Σακίλ Ο’ Νιλ 28.596 (1.207 αγώνες, μ.ο. 23,7)

Την ίδια στιγμή, ο Λεμπρον Τζέιμς έγραψε -για μία ακόμα φορά- ιστορία στο ΝΒΑ. Ο “βασιλιάς” ξεπέρασε ρεκόρ που ανήκε από τις 6 Απριλίου 1996 στον Ρόμπερτ Πάρις, αυτό με τους περισσότερους αγώνες στην κανονική σεζόν του NBA, φτάνοντας τους 1.612 στη νίκη (10-5-1-4) των Λος Άντζελες Λέικερς στο Ορλάντο απέναντι στους Μάτζικ.

Θυμίζουμε ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι ήδη ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια στα playofs (292) και εκείνος με περισσότερα εύστοχα σουτ στην κανονική σεζόν του NBA, ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, φτάνοντας συνολικά τα 15.838.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the NBA’s all-time leader in TOTAL GAMES PLAYED! pic.twitter.com/MOxwbcDJw1 — NBA (@NBA) March 21, 2026

Ολοκληρώνοντας την 23η σεζόν του στο NBA, η οποία αποτελεί επίσης ρεκόρ, ο Λεμπρον Τζέιμς, στα 41 του χρόνια, έγινε ο γηραιότερος παίκτης που πετυχαίνει triple-double, είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών τόσο στην κανονική σεζόν όσο και στα playoffs στην ιστορία του NBA, και έχει ήδη ξεπεράσει τους 50.000 πόντους αυτή τη σεζόν.