Αποτελέσματα NBA: Ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς στο Ντένβερ παρά τη φοβερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Απελπιστικά μόνος του για ένα ακόμη φετινό ματς των Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νάγκετς
Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νάγκετς / Reuters / Isaiah J. Downing-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγο έλλειψε να πάρει μόνος του τη νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς κόντρα στους ελλιπείς Ντένβερ Νάγκετς, αλλά η ομάδα του “λύγισε” τελικά στο φινάλε, γνωρίζοντας μία ακόμη ήττα στο φετινό NBA, με σκορ 108-104.

Οι Ντένβερ Νάγκετς αγωνίστηκαν χωρίς τους Γιόκιτς και Μάρεϊ, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς αντιπαρέταξαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να… παλεύει χωρίς βοήθειες από τους συμπαίκτες του και  νέα φοβερή του εμφάνιση στο NBA, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει το νέο αρνητικό αποτέλεσμα της ομάδας του.

Ο “Greek Freak” τελείωσε το ματς με… σχεδόν triple double, αφού είχε 31 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, αλλά με τον Μάιλς Τέρνερ να μένει εκτός με φάουλ στο μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου ημιχρόνου και τους Κάιλ Κούζμα και Κέβιν Πόρτερ Τζούνιουρ να χάνουν ακόμη και λέι απ στα τελευταία λεπτά, τα “ελάφια” γνώρισαν την ήττα στο Ντένβερ. 

Χάρνταγουεϊ και Γκόρντον με 25 και 23 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, που εκμεταλλεύτηκαν και την κούραση των Μπακς από το παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Τα αποτελέσματα του NBA

Oρλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 128-118

Μέμφις Γκρίζλις – Μπρούκλιν Νετς 103-98

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Νιου Γιορκ Νικς 114-123

Τορόντο Ράπτορς – Φιλαδέλφεια 76ερς 116-115

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς 104-103

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μαϊάμι Χιτ 124-112

Ντένβερ Νάγκετς – Μιλγουόκι Μπακς 108-104

Φοίνιξ Σανς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 112-93

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Ατλάντα Χοκς 111-124

Σακραμέντο Κινγκς – Χιούστον Ρόκετς 111-98

