Αποτελέσματα NBA: Ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα στο NBA, χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διάθεσή τους, με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς να “αλώνουν” εύκολα την έδρα τους με 116-101.

Με κακό ξεκίνημα στο ματς, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν στη συνέχεια την ανατροπή και οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έφυγαν με το διπλό από το Fiserv Forum, αναγκάζοντας την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 14 ήττα τους σε 24 παιχνίδια της φετινή σεζόν στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 20 πόντους και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τα “ελάφια”, με τους Κουέντιν Γκράιμς και Πολ Τζορτζ να είναι οι πρώτοι σκόρερ των νικητών με 22 και 20 πόντους αντίστοιχα. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα έπαιξε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, προλαβαίνοντας να πετύχει ένα καλάθι.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας στο NBA, ξεχώρισε η επιβλητική νίκη των Μπόστον Σέλτικς επί των Λος Άντζελες Λέικερς με 126-105. Οι “λιμνάνθρωποι” αγωνίστηκαν χωρίς τους Ντόντσιτς και Λεμπρόν, με τον Μπράουν να οδηγεί τους “Κέλτες” στο θετικό αποτέλεσμα, με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Στους 39 πόντους σταμάτησε ο Ριβς για τους ηττημένους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μπόστον Σέλτικς – Λος Άντζελες Λέικερς 126-105

Ορλάντο Μάτζικ – Μαϊάμι Χιτ 106-105

Ατλάντα Χοκς – Ντένβερ Νάγκετς 133-134

Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια 76ερς 101-116

Ντιτρόιτ Πίστονς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 122-116

Νιου Γιορκ Νικς – Γιούτα Τζαζ 146-112

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 130-117

Χιούστον Ρόκετς – Φοίνιξ Σανς 117-98

Τορόντο Ράπτορς – Σάρλοτ Χόρνετς 86-111

Σικάγο Μπουλς – Ιντιάνα Πέισερς 105-120

Μέμφις Γκρίζλις – Λος Άντζελες Κλίπερς 107-98

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Ντάλας Μάβερικς 132-111