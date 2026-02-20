Αποτελέσματα NBA: Καταιγιστικοί οι Σπερς κόντρα στους Σανς, οι Πίστονς συνεχίζουν ακάθεκτοι

Επανεκκίνηση στη δράση στο NBA μετά το All Star game και οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 121-94.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ο κορυφαίος των νικητών πετυχαίνοντας double double με 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Με τη νίκη αυτή, οι Σαν Αντόνιο Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 39-16 και συνεχίζουν το κυνήγι των Θάντερ για την 1η θέση στη Δύση (7η σερί νίκη τους). Για τους Σανς (ρεκόρ 32-24) ξεχώρισε ο Τζέιλεν Γκριν που είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Σε άλλο ματς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέρασαν και από την έδρα των Νιου Γιορκ Νικς (126-111) εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν τη φετινή σεζόν στο NBA.

Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας κυριάρχησαν μέσα στη Νέα Υόρκη και πέτυχαν την 4η σερί τους νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 41-13. Απ’ την άλλη, οι Νικς έπεσαν πλέον στο 35-21, παραμένοντας στην 3η θέση της Ανατολής.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ με 42 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ κατέγραψε ακόμη μια εμφάνιση για… MVP, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Νικηφόρο πέρασμα από το Σαν Φρανσίσκο είχαν οι Μπόστον Σέλτικς, που επικράτησαν 121-110 των Γουόριορς και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 26-19. Αντίθετα, οι “πολεμιστές” έπεσαν στο 29-27.

Εντυπωσιακή “τριπλή” εμφάνιση για τους Μπόστον Σέλτικς είχε ο Τζέιλεν Μπράουν, με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ ο Πρίτσαρντ σημείωσε 26 πόντους. Για τους Γουόριορς, -που δεν είχαν στη διάθεσή τους τον Στεφ Κάρι- πάλεψε ο Μέλτον με 18 πόντους και ο Ρίτσαρντ με 17 πόντους.

Σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε “θρίλερ”, ο Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν εντός έδρας των Ντένβερ Νάγκετς με 115-114 και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 27-28, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 35-21.

Ο Μπένεντικτ Μάθουριν των γηπεδούχων ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 38 πόντους. Τον ακολούθησε σε απόδοση για τους Κλίπερς ο Καουάι Λέοναρντ με 23 πόντους. Ο Νίκολα γιόκιτς σημείωσε double double με 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, με τον τζαμάλ Μάρεϊ να έχει 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Καβαλίερς – Νετς 112-84

Γουίζαρντς – Πέισερς 112-105

Χόρνετς – Ρόκετς 101-105

Σίξερς – Χοκς 107-117

Νικς – Πίστονς 111-126

Μπουλς – Ράπτορς 101-110

Σπερς – Σανς 121-94

Γουόριορς – Σέλτικς 110-121

Κινγκς – Μάτζικ 94-131

Κλίπερς – Νάγκετς 115-114