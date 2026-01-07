Αποτελέσματα NBA: Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς σάρωσαν τους Πέλικανς για την τρίτη σερί νίκη των Λέικερς

Την τρίτη σερί νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Λέικερς, οι οποίοι επικράτησαν εκτός έδρας των Πέλικανς με 111-103, έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τους Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς.

Οι δύο σούπερ σταρ των Λέικερς πέτυχαν μαζί 60 πόντους. 30 πόντους σημείωσε ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε ακόμα 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άλλους 30 πόντους πέτυχε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είχε και 10 ασίστ στο ενεργητικό του.

Εξαιρετικός για τους «Λιμνάνθρωπους» ήταν και ο Ντεάντρε Έιτον, με τον Μπαχαμέζο σέντερ να ολοκληρώνει το ματς με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.

Για τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς που δυσκόλεψαν αρκετά τους Λέικερς, ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Τρέι Μέρφι, που είχε 42 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή.

Με αυτή τη νίκη, οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-11, ενώ οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έπεσαν στο 8-30 και έχουν το χειρότερο ρεκόρ στη δυτική περιφέρεια.

Τα αποτελέσματα του NBA

Πέισερς – Καβαλίερς 116-120

Γουίζαρντς – Μάτζικ 120-112

Γκρίζλις – Σπερς 106-105

Τίμπεργουλβς – Χιτ 122-94

Πέλικανς – Λέικερς 103-111

Κινγκς – Μάβερικς 98-100







