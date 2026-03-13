Αποτελέσματα NBA: Νέα ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς παρά την «30άρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ούτε η φοβερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν αρκετή για να σταματήσει την… κατηφόρα των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, αφού οι Μαϊάμι Χιτ άντεξαν στην αντεπίθεσή των “ελαφιών” στο φινάλε και πήραν τη νίκη με 112-105.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 31 πόντους, σε λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής, αλλά με τον Ράιαν Ρόλινς μοναδικό… βοηθό με 16 πόντους και 10 ασίστ, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να “απειλήσουν” ουσιαστικά τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σταμάτησε αυτή τη φορά στους 21 πόντους με 6/20 σουτ, αλλά ο Πέλε Λάρσον με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ έκανε τη διαφορά για τους νικητές. Τα “ελάφια” δεν δείχνουν έτσι ικανά να “σώσουν” έστω τα πλέι ιν και φαίνεται ότι περιμένουν το φινάλε της σεζόν για… αλλαγές στο ρόστερ τους και πιθανότατα στη θέση του προπονητή.

Από τα άλλα ματς της βραδιάς, ξεχώρισε το ντέρμπι ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Μπόστον Σέλτικς, όπου οι πρωταθλητές του NBA έφθασαν στη νίκη με 104-102, μέσα από τη γραμμή των βολών στο φινάλε του αγώνα. Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ είχε 35 πόντους για τους νικητές, ενώ για τους “Κέλτες” που αγωνίστηκαν χωρίς τον Τέιτουμ, ο Τζέιλεν Μπράουν σταμάτησε στους 34 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς 131-109

Ιντιάνα Πέισερς – Φοίνιξ Σανς 108-123

Ορλάντο Μάτζικ – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 136-131 (παρ.)

Ατλάντα Χοκς – Μπρούκλιν Νετς 108-97

Μαϊάμι Χιτ – Μιγλουόκι Μπακς 112-105

Μέμφις Γκρίζλις – Ντάλας Μάβερικς 112-120

Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 131-136

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μπόστον Σέλτικς 104-102

Λος Άντζελες Λέικερς – Σικάγο Μπουλς 142-130