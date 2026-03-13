Αποτελέσματα NBA: Νέα ήττα για τους Μιλγουόκι Μπακς παρά την «30άρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ούτε η φοβερή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν αρκετή για να σταματήσει την… κατηφόρα των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, αφού οι Μαϊάμι Χιτ άντεξαν στην αντεπίθεσή των “ελαφιών” στο φινάλε και πήραν τη νίκη με 112-105.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σταμάτησε στους 31 πόντους, σε λιγότερα από 30 λεπτά συμμετοχής, αλλά με τον Ράιαν Ρόλινς μοναδικό… βοηθό με 16 πόντους και 10 ασίστ, οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να “απειλήσουν” ουσιαστικά τους Μαϊάμι Χιτ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σταμάτησε αυτή τη φορά στους 21 πόντους με 6/20 σουτ, αλλά ο Πέλε Λάρσον με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ έκανε τη διαφορά για τους νικητές. Τα “ελάφια” δεν δείχνουν έτσι ικανά να “σώσουν” έστω τα πλέι ιν και φαίνεται ότι περιμένουν το φινάλε της σεζόν για… αλλαγές στο ρόστερ τους και πιθανότατα στη θέση του προπονητή.
Από τα άλλα ματς της βραδιάς, ξεχώρισε το ντέρμπι ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Μπόστον Σέλτικς, όπου οι πρωταθλητές του NBA έφθασαν στη νίκη με 104-102, μέσα από τη γραμμή των βολών στο φινάλε του αγώνα. Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ είχε 35 πόντους για τους νικητές, ενώ για τους “Κέλτες” που αγωνίστηκαν χωρίς τον Τέιτουμ, ο Τζέιλεν Μπράουν σταμάτησε στους 34 πόντους.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα αποτελέσματα στο NBA
Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς 131-109
Ιντιάνα Πέισερς – Φοίνιξ Σανς 108-123
Ορλάντο Μάτζικ – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 136-131 (παρ.)
Ατλάντα Χοκς – Μπρούκλιν Νετς 108-97
Μαϊάμι Χιτ – Μιγλουόκι Μπακς 112-105
Μέμφις Γκρίζλις – Ντάλας Μάβερικς 112-120
Σαν Αντόνιο Σπερς – Ντένβερ Νάγκετς 131-136
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μπόστον Σέλτικς 104-102
Λος Άντζελες Λέικερς – Σικάγο Μπουλς 142-130