Αποτελέσματα NBA: Νέο triple-double ο Γιόκιτς με Νάγκετς, μια ακόμα ήττα για Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο

Ο Νίκολα Γιόκιτς «έλαμψε» για ένα ακόμα ματς στο NBA και οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις με 125-115.

Ο Σέρβος σέντερ έκανε μια ακόμα MVP εμφάνιση! Ο Γιόκιτς πέτυχε ακόμα ένα τριπλ-νταμπλ, μετρώντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 16 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 29 πόντους, ενώ ακόμα 27 πρόσθεσε ο Πέιτον Γουάτσον

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζοκ Λάνταλ με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ έκανε ό,τι μπορούσε για το Μέμφις, ενώ στους 22 πόντους σταμάτησε ο Τζέιλεν Γουέλς.

Με αυτή τη νίκη, οι Ντένβερ Νάγκετς επέστρεψαν στην 2η θέση της δυτικής περιφέρειας έχοντας ρεκόρ 13-4. Οι Μέμφις Γκρίζλις έπεσαν στο 6-12, σε μια απογοητευτική σεζόν για τις «Αρκούδες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η απουσία του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς είναι αισθητή. Τα «ελάφια» δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (103-115) και γνώρισαν την 5η σερί τους ήττα.

Ο Τζεράμι Γκραντ με 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον Μπόμπι Πόρτις να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Πλέον οι Μπακς έχουν ρεκόρ 8-10 και έχουν χάσει έδαφος στην ανατολική περιφέρεια, ενώ το ίδιο ρεκόρ έχουν και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Μπακς – Μπλέιζερς 103-115

Πέισερς – Πίστονς 117-122

Ράπτορς – Καβαλίερς 110-99

Νετς – Νικς 100-113

Χιτ – Μάβερικς 106-102

Γκρίζλις – Νάγκετς 115-125

Πέλικανς – Μπουλς 143-130

Σανς – Ρόκετς 92-114

Γουόριορς – Τζαζ 134-117

Κινγκς – Τίμπεργουλβς 117-112