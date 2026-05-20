Αθλητικά

Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι, ο πρώτος ξένος παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Ο Κάρεϊ Σκάρι επιλέχθηκε στο NBA Draft του 1985 από τους Γιούτα Τζαζ, ενώ είχε θητεία και στους Νικς πριν έρθει στην ομάδα του Πειραιά
Ο Κάρεϊ Σκάρι
Ο Κάρεϊ Σκάρι / Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θλίψη στον Ολυμπιακό σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Κάρεϊ Σκάρι, σε ηλικία 63 ετών.

Ο Αμερικανός άσος φόρεσε τα ερυθρόλευκα την σεζόν 1988-89 και ήταν ο πρώτος ξένος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στα social media.

Ο Κάρεϊ Σκάρι,  επιλέχθηκε στο NBA Draft του 1985 από τους Γιούτα Τζαζ, ενώ είχε θητεία και στους Νικς.

Όσον αφορά την καριέρα του στον Πειραιά, ο Σκάρι είχε 19 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, με απολογισμό συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές.

 

Μετά τη θητεία του στην Ελλάδα, ο Σκάρι συνέχισε την πορεία του σε ομάδες της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής, ώσπου ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελώνη τον οδήγησε σε πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
118
111
102
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1, κατέκτησε την Premier League μετά από 22 χρόνια
Οι “κανονιέρηδες” πανηγυρίζουν τον τίτλο στην Premier League, μιας και ο ένας βαθμός που πήραν οι "πολίτες" δεν τους αρκεί, με το πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται την Κυριακή (24.05.2026)
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
Newsit logo
Newsit logo