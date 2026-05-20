Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι, ο πρώτος ξένος παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού

Θλίψη στον Ολυμπιακό σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Κάρεϊ Σκάρι, σε ηλικία 63 ετών.

Ο Αμερικανός άσος φόρεσε τα ερυθρόλευκα την σεζόν 1988-89 και ήταν ο πρώτος ξένος της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στα social media.

Ο Κάρεϊ Σκάρι, επιλέχθηκε στο NBA Draft του 1985 από τους Γιούτα Τζαζ, ενώ είχε θητεία και στους Νικς.

Όσον αφορά την καριέρα του στον Πειραιά, ο Σκάρι είχε 19 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, με απολογισμό συνολικά 400 πόντους με 58% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 70% στις ελεύθερες βολές.

Μετά τη θητεία του στην Ελλάδα, ο Σκάρι συνέχισε την πορεία του σε ομάδες της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής, ώσπου ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βαρκελώνη τον οδήγησε σε πρόωρη αποχώρηση από την ενεργό δράση.