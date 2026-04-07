Αποτελέσματα NBA: Νίκη για Σπερς με ανησυχία για Γουενμπανιάμα, «όργια» από Γιόκιτς κόντρα στους Μπλέιζερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν 115-102 των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ωστόσο η κατάσταση του Βίκτορ Γουενμπανιάμα έχει προκαλέσει ανησυχία στους νικητές.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Σαν Αντόνιο με κάκωση στα πλευρά. Ο Γάλλος σταρ υπέστη τον τραυματισμό του, σε προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας με τον Τζόελ Εμπίιντ, συνέχισε στο ματς και λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Γουενμπανιάμα πρόλαβε να “μετρήσει” 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 τάπες για τους Σπερς. Ο Στεφόν Καστλ έκανε double-double με 19 πόντους, 13 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Για τη Φιλαδέλφεια ένας Τζοέλ Εμπίντ από τα… παλιά είχε 34 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 τάπες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μια ακόμη εντυπωσιακή “τριπλή” εμφάνιση και οι Ντένβερ Νάγκετς λύγισαν με 137-132 στην παράταση τους Τρέιλ Μπλέιζερς. Ο Σέρβος σέντερ είχε 35 πόντους, 14 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 τάπες για το Ντένβερ, που ανέβηκαν τρίτοι στη Δύση, πάνω από τους Λέικερς.

Σε άλλο ματς στο NBA, οι Ορλάντο Μάτζικ επιβλήθηκαν 123-107 των Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Πάολο Μπανκέρο να σημειώνει 31 πόντους και τον Ντέσμοντ Μπέιν να βάζει άλλους 25 π.. Για τους Πίστονς -που έχουν καπαρώσει την πρωτιά στην Ανατολή- ξεχώρισε ο Τζέιλεν Ντούρεν με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι Μάτζικ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 43-36 μπαίνοντας για τα καλά στην «μάχη» της 6ης θέσης, αφού έχουν το ίδιο ρεκόρ νικών με Χόρνετς, Σίξερς και Ράπτορς! Αυτές οι τέσσερις ομάδες στις αγωνιστικές που απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season, θα δώσουν σκληρή μάχη για την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs της ανατολικής περιφέρειας.

Τα αποτελέσματα

Ατλάντα Χοκς – Νιου Γιορκ Νικς 105-108

Ορλάντο Μάτζικ – Ντιτρόιτ Πίστονς 123-107

Μέμφις Γκρίζλις – Κλίβελαντ Καβαλίερς 126-142

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φιλαδέλφεια 76ερς 115-102

Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 137-132