Αποτελέσματα NBA: Νίκησαν τους Σίξερς οι Λέικερς, ήττα από τους Γουίζαρντς για τους Πίστονς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να “λυγίσουν” τους Φιλαδέλφεια Σίξερς με 119-115 στο NBA, παρά τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς, που “πάγωσε” την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αγωνίστηκε μόλις για 16 λεπτά πριν αποχωρήσει με μυϊκό πρόβλημα για τα αποδυτήρια των Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά η ομάδα του έφθασε στη νίκη επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς στο NBA, χάρη στους 35 πόντους του Όστιν Ριβς και το double double του Λεμπρόν Τζέιμς, με 17 πόντους και 10 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζοέλ Εμπίντ με 35 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, μαζί με τον Ταϊρίς Μάξι με 26 πόντους και 13 ασίστ λίγο έλειψε να κάνουν τη “ζημιά” στους “λιμνανθώπους”, οι οποίοι άντεξαν όμως στο τέλος και αγωνιούν πλέον μόνο για το μέγεθος του προβλήματος του Σλοβένου σούπερ σταρ.

Από τα άλλα ματς της βραδιάς, ξεχώρισε η ήττα… σοκ των Ντιτρόιτ Πίστονς με 126-117 από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τους πρωτοπόρους της Ανατολής στο NBA να έχουν τον Κέιντ Κάνινγχαμ με 30 πόντους απελπιστικά μόνο, μετά τον τραυματισμό του Τζέιλεν Ντούρεν, που αγωνίστηκε μόλις 12 λεπτά. Οχτώ παίκτες “διψήφιους” είχαν από την άλλη, οι νικητές, με τον Γουίλι πρώτο σκόρερ με 20 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα του NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 117-126

Ορλάντο Μάτζικ – Μπρούκλιν Νετς 118-98

Ατλάντα Χοκς – Γιούτα Τζαζ 121-119

Τορόντο Ράπτορς – Σικάγο Μπουλς 123-117

Χιούστον Ρόκετς – Σάρλοτ Χόρνετς 99-109

Ντάλας Μάβερικς – Σαν Αντόνιο Σπερς 123-135

Φοίνιξ Σανς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 97-101

Λος Άντζελες Λέικερς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 119-115