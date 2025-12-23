Συμβαίνει τώρα:
Αποτελέσματα NBA: Ντιτρόιτ Πίστονς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την «προέλαση» σε Ανατολή και Δύση

Νέες νίκες για τους πρωτοπόρους της κατάταξης στις δύο Περιφέρειες του NBA
Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κόντρα τους Γκρίζλις
Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κόντρα τους Γκρίζλις / Reuters / Alonzo Adams-Imagn Images

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν την 26η νίκη τους σε 29 αγώνες στη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας με 119-103 των Μέμφις Γκρίζλις, με πρωταγωνιστή για μία ακόμη φορά, τον Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.

Στο “δρόμο” για το δεύτερο σερί βραβείο του MVP της σεζόν στο NBA, ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ τελείωσε το Μέμφις Γκρίζλις – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, έχοντας δίπλα του και τον Τζέιλεν Γουίλιαμς με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζα Μοράντ, ο Κάουαρντ με τον Ποπ είχαν από 16 πόντους, χωρίς να καταφέρουν να αντισταθούν στους περσινούς πρωταθλητές του NBA, που είναι φαβορί και για το φετινό τίτλο, προελαύνοντας στην κατάταξη της Δύσης.

Ασταμάτητοι εμφανίζονται όμως και οι Ντιτρόιτ Πίστονς στην Ανατολή, καθώς με τη νίκη τους με 110-102 κόντρα στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς, έφθασαν στο 23-6 στην κατάταξη και οδηγούν την “κούρσα” στην Περιφέρειά τους.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος στο ματς για τους νικητές, καθώς ο Κέιντ Κάνινγχαμ έμεινε στους 14 πόντους. Για την ομάδα του Πόρτλαντ, ο Σέντον Σαρπ είχε 25 πόντους, ενώ ο Ντένι Άβντιγια πρόσθεσε 18 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ντένβερ Νάγκετς – Γιούτα Τζαζ 135–112

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντάλας Μάβερικς 119–113

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Ορλάντο Μάτζικ 120–97

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Σάρλοτ Χόρνετς 139–132

Βοστόνη Σέλτικς – Ιντιάνα Πέισερς 103–95

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μέμφις Γκρίζλις 119–103

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 102–110

