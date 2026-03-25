Αποτελέσματα NBA: Ο «τριπλός» Γιόκιτς μέσα στο Φοίνιξ και η 42άρα του Μίτσελ για τους Καβαλίερς

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει μια ακόμα “τριπλή” εμφάνιση και να πετυχαίνει κρίσιμο καλάθι στο φινάλε του ματς, οι Ντένβερ Νάγκετς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Φοίνιξ Σανς (125-123).

Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε triple-double με 23 πόντους, 17 ριμπάουντ και 17 ασίστ, ενώ ένα δικό του καλάθι στα 11,5’’ πριν το τέλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ και κράτησε την ομάδα του τέταρτη στη Δύση με ρεκόρ 45-28.

Ο Ντέβιν Μπούκερ τελείωσε το ματς με 22 πόντους και είχε την ευκαιρία να το κερδίσει στο φινάλε, ωστόσο το τρίποντο που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Το ρεκόρ των Σανς έπεσε στο 40-33.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη “μάχη” με τους Ορλάντο Μάτζικ (136-131), με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να κάνει “μεγάλο” ματς και να οδηγεί τους νικητές στο στο 45-27 (4οι στην Ανατολή). Άξιος συμπαραστάτης του ο Τζέιμς Χάρντεν με 26 πόντους και 7 ασίστ.

Ο Πάολο Μπανκέρο είχε 36 για τους Μάτζικ, αλλά δεν μπόρεσε να σπάσει το αήττητο σερί των Κλίβελαντ Καβαλίερς (η ομάδα από το Ορλάντο έπεσε στο 38-34).

Σε άλλο ματς, οι Νιού Γιορκ Νικς επικράτησαν δύσκολα των Πέλικανς με 121-116, πέτυχαν την έβδομη σερί νίκη τους και παρέμειναν σταθερά τρίτοι στην Ανατολή με ρεκόρ 48-25.

Οι Νεοϋορκέζοι είχαν κορυφαίο τον Τζέιλεν Μπράνσον με 32 πόντους (2/4 τρίποντα), μοιράζοντας παράλληλα και 7 ασίστ. Νταμπλ-νταμπλ από τον Καρλ-Άντονι Τάουνς με 21 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ 21 πόντους είχε και ο Όου Τζι Ανουνόμπι.

Οι Πέλικανς είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 25-48, με τον Ζάιον Γουίλιαμσον να σημειώνει 22 πόντους και τον Τζερεμάια Φίαρς να βάζει 21 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Χόρνετς-Κινγκς 134-90

Νικς-Πέλικανς 121-116

Καβαλίερς-Μάτζικ 136-131

Σανς-Νάγκετς 123-125