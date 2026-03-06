Αποτελέσματα NBA: Ο «τριπλός» Γιόκιτς νίκησε τον Ντόντσιτς, επίδειξη δύναμης του Γουενμπανιάμα επί των Πίστονς

Μεγάλο ματς είχαμε στο Ντένβερ, με τους Νάγκετς να παίρνουν δύσκολη νίκη επί των Λος Άντζελες Λέικερς (120-113) σε μια βραδιά που οι Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς κατάφεραν να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν συγκλονιστικός και με ένα συγκλονιστικό triple double (28 πόντοι, 13 ασίστ και 12 ριμπάουντ) οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς στη νίκη (το ρεκόρ τους ανέβηκε στο 39-24). Άξιοι συμπαραστάτες του Σέρβου ψηλού ήταν οι Μάρεϊ (28 πόντους) και Στρότερ (18 πόντους).

Για τους Λος Άντζελες Λέικερς (ρεκόρ 37-25) ο Λούκα Ντόντσιτς είχε double double (27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ), με τον Χέις να έχει 19 πόντους.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς “μέτρησε” 16 πόντους και 8 ασίστ και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Σε άλλο ματς για το NBA, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έβαλαν “stop” στο νικηφόρο σερί των Ντιτρόιτ Πίστονς, επικρατώντας με 121-106.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα βρέθηκε σε “μεγάλη” βραδιά με 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 3 ασίστ και βοήθησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 45-17.

Από τους Ντιτρόιτ Πίστονς ξεχώρισε ο Κέιντ Κάνινγχαμ έχοντας 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ (στο 45-16 έπεσε το ρεκόρ τους).

Αποτελέσματα NBA

Μάτζικ – Μάβερικς 115-114

Γιουίζαρντς – Τζαζ 112-122

Χιτ – Νετς 126-110

Ρόκετς – Γουόριορς 113-115 (παρατ.)

Τίμπεργουλβς – Ράπτορς 115-107

Σπερς – πίστονς 121-106

Σανς – Μπουλς 103-105

Νάγκετς – Λέικερς 120-113

Κινγκς – Πέλικανς 123-133