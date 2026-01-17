Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: Οι Κινγκς συνέχισαν το σερί τους στην επιστροφή του Σαμπόνις, ο Ντουράντ «λύγισε» τους Τίμπεργουλβς

Το «διπλό» των Καβαλίερς στη Φιλαδέλφεια και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο NBA
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Οι Σακραμέντο Κινγκς δείχνουν να έχουν πάρει φόρα στο NBA. Οι “βασιλιάδες” επικράτησαν 128-115 των Ουίζαρντς, έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 12-30, παραμένοντας όμως χαμηλά στη βαθμολογία.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από απουσία 27 αγώνων λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο Λιθουανός φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε κάτι παραπάνω από 21 λεπτά και είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ στη νίκη των Σακραμέντο Κινγκς.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 26 πόντους, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Ζακ ΛαΒίν και Πρέσιους Ατσίουα. Για τους Ουίζαρντς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Άλεξ Σαρ, με την ομάδα της Ουάσινγκτον να συνεχίζει το αρνητικό της σερί.

Ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν στο Χιούστον, οδηγώντας τους Ρόκετς στη νίκη με 110-105 απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε 39 πόντους, ευστοχώντας σε έξι τρίποντα και ήταν απόλυτα ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Double-double πέτυχε ο Αλπερέν Σενγκούν με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ για τη Μινεσότα ξεχώρισε ο Τζούλιους Ραντλ με 39 πόντους.

Με αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο και επιμέρους σκορ 24-33, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφυγαν με τη νίκη από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς (115-117).

Ο Tζέιλον Τάισον με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς. Ο Έβαν Μόμπλεϊ ήταν εκείνος που έκρινε τα πάντα, σημειώνοντας μεγάλο καλάθι στο τέλος της αναμέτρησης. Από την άλλη για τους Σίξερς, ξεχώρισε ο Ζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Πέισερς-Πέλικανς 127-119

Σίξερς-Καβαλίερς 115-117

Νετς-Μπουλς 112-109

Ράπτορς-Κλίπερς 117-121

Ρόκετς-Τίμπεργουλβς 110-105

Κινγκς-Γουίζαρντς 128-115

