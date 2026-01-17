Αποτελέσματα NBA: Οι Κινγκς συνέχισαν το σερί τους στην επιστροφή του Σαμπόνις, ο Ντουράντ «λύγισε» τους Τίμπεργουλβς

Οι Σακραμέντο Κινγκς δείχνουν να έχουν πάρει φόρα στο NBA. Οι “βασιλιάδες” επικράτησαν 128-115 των Ουίζαρντς, έφτασαν τις τέσσερις σερί νίκες και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 12-30, παραμένοντας όμως χαμηλά στη βαθμολογία.

Ο Ντομάντας Σαμπόνις επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από απουσία 27 αγώνων λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο Λιθουανός φόργουορντ/σέντερ αγωνίστηκε κάτι παραπάνω από 21 λεπτά και είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ στη νίκη των Σακραμέντο Κινγκς.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ με 26 πόντους, ενώ πολύτιμες λύσεις έδωσαν οι ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Ζακ ΛαΒίν και Πρέσιους Ατσίουα. Για τους Ουίζαρντς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Άλεξ Σαρ, με την ομάδα της Ουάσινγκτον να συνεχίζει το αρνητικό της σερί.

Ο Κέβιν Ντουράντ πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν στο Χιούστον, οδηγώντας τους Ρόκετς στη νίκη με 110-105 απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο έμπειρος φόργουορντ σημείωσε 39 πόντους, ευστοχώντας σε έξι τρίποντα και ήταν απόλυτα ψύχραιμος από τη γραμμή των βολών στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Double-double πέτυχε ο Αλπερέν Σενγκούν με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ για τη Μινεσότα ξεχώρισε ο Τζούλιους Ραντλ με 39 πόντους.

Με αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο και επιμέρους σκορ 24-33, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έφυγαν με τη νίκη από την έδρα των Φιλαδέλφεια 76ερς (115-117).

Ο Tζέιλον Τάισον με 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Καβαλίερς. Ο Έβαν Μόμπλεϊ ήταν εκείνος που έκρινε τα πάντα, σημειώνοντας μεγάλο καλάθι στο τέλος της αναμέτρησης. Από την άλλη για τους Σίξερς, ξεχώρισε ο Ζοέλ Εμπίιντ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Πέισερς-Πέλικανς 127-119

Σίξερς-Καβαλίερς 115-117

Νετς-Μπουλς 112-109

Ράπτορς-Κλίπερς 117-121

Ρόκετς-Τίμπεργουλβς 110-105

Κινγκς-Γουίζαρντς 128-115