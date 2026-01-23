Αποτελέσματα NBA: Οι Κλίπερς πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες, double-double ο Γουενμπανιάμα στη νίκη των Σπερς

Οι Κλίπερς επιβλήθηκαν των Λέικερς με 112-104 στο ντέρμπι του Λος Άντζελες, δείχνοντας ότι βαδίζουν σε καλό δρόμο αυτή την περίοδο στο NBA σε αντίθεση με τους “λιμνανθρώπους” που δεν μπορούν να κρατήσουν σταθερή “πορεία”.

Οι Κλίπερς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 20-24 και βρίσκονται στην δέκατη θέση της Δύσης που οδηγεί στα play-in. Απ’ την άλλη, οι Λέικερς υποχώρησαν στο 26-17 και στην έκτη θέση της περιφέρειας.

Eπτά παίκτες των νικητών είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Κογουάι Λέοναρντ να έχει 24 πόντους και τον Τζέιμς Χάρντεν να ακολουθεί με 18 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 23 πόντους.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Γιούτα Τζαζ (126-109), και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 31-14. Ο ΝτιΆαρον Φοξ ηγήθηκε επιθετικά των Τεξανών, σημειώνοντας 31 πόντους με 10/13 σουτ εντός πεδιάς (6 τρίποντα) ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε double-double με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Για τους Γιούτα Τζαζ (γνώρισαν την πέμπτη τους ήττα στους τελευταίους έξι αγώνες και έπεσαν στο 15-30), ο Γιουσούφ Νούρκιτς έκανε triple-double με 17 πόντους, 14 ασίστ και 11 ριμπάουντ. Ο Βόσνιος σέντερ έγινε ο πρώτος παίκτης των Τζαζ με back-to-back triple doubles μετά τον Πιτ Μάραβιτς, τον Ιανουάριο του 1975!

Σε άλλο ματς, οι Σικάγο Μπουλς πανηγύρισαν τεράστια νίκη μέσα στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικρατώντας με 120-115. Οι “Ταύροι” έφτασαν στο τρίτο σερί θετικό αποτέλεσμα και έφεραν το ρεκόρ τους στην ισορροπία (22-22), ρίχνοντας αυτό της ομάδας από την Μινεσότα στο 27-18.

Ο Τζος Γκίντι με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζούλιους Ραντλ να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Μάτζικ-Χόρνετς 97-124

Σίξερς-Ρόκετς 128-122 (κ.α. 115-115)

Γουίζαρντς-Νάγκετς 97-107

Μάβερικς-Γουόριορς 123-115

Τίμπεργουλβς-Μπουλς 115-120

Τζαζ-Σπερς 109-126

Μπλέιζερς-Χιτ 127-110

Κλίπερς-Λέικερς 112-104