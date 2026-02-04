Αποτελέσματα NBA: Οι Μπακς νίκησαν τους Μπουλς, περίπατος για Λέικερς στο Μπρούκλιν

Ζωντανοί στη μάχη για την είσοδο στα play in της Ανατολής έμειναν οι Μπακς. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε εντός έδρας των Μπουλς με 131-115, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να παραμένει τραυματίας και να βλέπει τον αγώνα από τον πάγκο.

Οι Μπακς δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εν μέσω των φημών για την trade deadline, ωστόσο παρουσίασαν καλή εικόνα μετά από αρκετό καιρό και επέστρεψαν στις νίκες ύστερα από 5 σερί ήττες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μιλγουόκι ανέβηκε στο 19-29, διατηρώντας τις ελπίδες του για είσοδο στο play in tournament.

Ο Κάιλ Κούζμα με 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, με τον Κόμπι Ουάιτ να ξεχωρίζει για τους Μπουλς έχοντας 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαρωτικό διπλό για Λέικερς

Οι Λέικερς είχαν εύκολη αποστολή στο Μπρούκλιν, διαλύοντας τους Νετς με 125-109.

Ο Όστιν Ριβς επέστρεψε στη δράση και έφτιαξε μία φοβερή τριάδα στην περιφέρεια των Λέικερς με τους Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Λος Άντζελες, με τον Λούκα Ντόντσιτς να έχει 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ριβς στην επιστροφή του πρόσθεσε 15 πόντους.