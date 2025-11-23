Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: Οι Πιστόνς είναι ασταμάτητοι και πέρασαν από το Μιλγουόκι

12η διαδοχική νίκη για την ομάδα του Ντιτρόιτ – 4η σερί ήττα για τους Μπακς
Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να απουσιάζει για ένα ακόμα ματς -λόγω τραυματισμού- οι Μιλγουόκι Μπακς δεν είχαν και πάλι… τύχη. Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο ΝΒΑ, επικρατώντας εκτός έδρας (129-116) και φτάνοντας τις 12 συνεχόμενες νίκες τους, μία ανάσα από το ισχυρότερο σερί στην ιστορία του οργανισμού.

Κορυφαίος παίκτης των φιλοξενούμενων ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος έκανε double double με 29 πόντους και δέκα ασίστ. Ο Τζέιλεν Ντούρεν σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ ο Τομπίας Χάρις είχε 18 πόντους. Οι Πίστονς “πυροβολούσαν” από παντού, τελειώνοντας το ματς με 53,3% στα τρίποντα (16/30) και 62,8% εντός πεδιάς (49/78).

Από την πλευρά των γηπεδούχων ο Ράιαν Ρόλινς σημείωσε 24 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Μπόμπι Πορτίς σημείωσε 18 πόντους, ενώ ο Έι Τζέι Γκριν είχε 15 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε δυο πόντους και ένα κόψιμο σε 2:22 λεπτά συμμετοχής.

Αυτή ήταν η 14η φετινή νίκη των Πίστονς σε 16 ματς (14-2), ενώ οι Μπακς γνώρισαν την ένατη φετινή τους ήττα σε 17 ματς (8-9).

Τα αποτελέσματα στο NBA

Χόρνετς – Κλίπερς 116-131

Μάτζικ – Νικς 133-121

Πέλικανς – Χοκς 98-115

Μπουλς – Γουίζαρντς 121-120

Μπακς – Πίστονς 116-129

Μάβερικς – Γκρίζλις 96-102

Νάγκετς – Κινγκς 123-128

