Αποτελέσματα NBA: Οι Πίστονς «λύγισαν» τους λαβωμένους Θάντερ, 10η σερί νίκη για τους Σπερς

Σημαντικό ματς έγινε στο Ντιτρόιτ. Οι δυο πρωτοπόροι των δυο περιφερειών στο NBA τέθηκαν αντιμέτωποι, με τους Πίστονς να επικρατούν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 124-116.

Ο Τζέιλεν Ντέρεν ήταν κυρίαρχος, σημειώνοντας double double για τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 29 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Κέιντ Κάνινγχαμ έκανε κάτι ανάλογο, έχοντας 29 πόντους μαζί με 13 ασίστ. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν έτσι στο 43-14, με έξι νίκες στα τελευταία επτά παιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ -που υποχώρησαν στο 45-15- είχαν σημαντικές απουσίες, καθώς αγωνίστηκαν χωρίς τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Γουίλιαμς. Μάλιστα, ο Αϊζάια Τζο ξεκίνησε βασικός αλλά αποχώρησε στο ημίχρονο με ενοχλήσεις στο ισχίο.

Ο Τζέιλιν Γουίλιαμς πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 30 πόντους, ενώ ο Κέισον Γουάλας πρόσθεσε 23 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέχισαν τη θεαματική τους πορεία στο NBA. Μπορεί ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα να βρέθηκε σε άστοχα βράδια, αλλά η ομάδα του Τέξας “λύγισε” τους Τορόντο Ράπτορς με 110-107 και έφτασε τις 10 συνεχόμενες νίκες, το καλύτερο σερί της φετινής χρονιάς (ρεκόρ 42-16).

Ο Ντέβιν Βασέλ ηγήθηκε επιθετικά των Σπερς με 21 πόντους, ενώ ο ΝτεΆαρον Φοξ πρόσθεσε 20, βγαίνοντας μπροστά στα κρίσιμα σημεία. Ο Γουεμπανιάμα έμεινε στους 12 πόντους με 3/12 σουτ και 1/6 τρίποντα, ωστόσο είχε καθοριστική τάπα στον Γιάκομπ Πέλτλ 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Οι Ράπτορς γνώρισαν την τρίτη σερί εντός έδρας ήττα (34-25), είχαν σε καλή βραδιά τους Ίνγκραμ και Ιμάνουελ Κουίκλι με 20 πόντους έκαστος, ενώ ο Σκότι Μπαρνς πρόσθεσε 15. Παρά το ξέσπασμα στο φινάλε της τρίτης περιόδου, όπου προηγήθηκαν με σερί 21-9, δεν άντεξαν στην πίεση της τέταρτης, όταν οι Σπερς ανέτρεψαν την κατάσταση.

Σε άλλο ματς, οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν εντός έδρας των Μπόστον Σέλτικς με 103-84, υποχρεώνοντας τους Κέλτες στη δεύτερη ήττα τους μέσα στον Φεβρουάριο.

Ο Γιόκιτς είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ και βοήθησε τους Ντένβερ Νάγκετς να ανεβάσουν το ρεκόρ τους στο 37-22. Ο Τζέιλεν Μπράουν πάλεψε με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους Μόστον Σέλτικς που έπεσαν στο 38-20.

Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν τη “μάχη” τους για είσοδο στα play in της Ανατολής, χωρίς να έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διάθεσή τους. Τα “ελάφια” επικράτησαν με 118-116 των Κλίβελαντ Καβαλίερς και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 26-31.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στους Μπακς με καλάθι, 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Είχε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα (ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ σε αυτό τον τομέα), ενώ ο Ρόλινς μέτρησε 18 πόντους και 9 ασίστ. Σημαντικό ρόλο στη νίκη των γηπεδούχων έπαιξαν τα τρίποντα (σούταραν με 19/45).

Από τους Καβαλίερς (ρεκόρ 37-23), ο Άλεν είχε 27 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σρέντερ πρόσθεσε 26 πόντους για τους “ιππότες” που θέλουν να είναι στην πρώτη 4άδα της Ανατολής.

Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Μέμφις Γκρίζλις – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 112-133

Ντιτρόιτ Πίστονς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 124-116

Τορόντο Ράπτορς – Σαν Αντόνιο Σπερς 107-110

Χιούστον Ρόκετς – Σακραμέντο Κινγκς 128 – 97

Μιλγουόκι Μπακς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 118-116

Ντένβερ Νάγκετς – Μπόστον Σέλτικς 103-84