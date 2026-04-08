Αποτελέσματα NBA: Οι Θάντερ «σκόρπισαν» τους Λέικερς, μεγάλη εμφάνιση από Λέοναρντ για Κλίπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν την τρομερή τους πορεία στη regular season του NBA, που τους έχει φέρει στην κορυφή της Δύσης. Με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να έχει 25 πόντους και 8 ασίστ, διέλυσαν τους αποδεκατισμένους Λος Άντζελες Λέικερς με 123-87 και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 63-16.

Οι Λέικερς παρατάχθηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς, Όστιν Ριβς και είχαν τη χειρότερη επιθετική τους επίδοση στη σεζόν. Κορυφαίος για τους “λιμνάνθρωπους”(ρεκόρ 50-29) ήταν ο Χατσιμούρα με 15 πόντους, ενώ ο Σμιθ πέτυχε 11 πόντους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, σε άλλο ματς στο Λος Άντζελες, ο Καουάι Λέοναρντ οδήγησε τους Κλίπερς στη νίκη επί των Ντάλας Μάβερικς (116-103).

Οι Κλίπερς έχασαν προβάδισμα 23 πόντων, αλλά ο Καουάι Λέοναρντ είχε 34 πόντους και 6 τρίποντα κι οδήγησε τους Κλίπερς, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 41-38, συμπληρώνοντας τα 55 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους. Ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε για τους Μάβερικςμε 25 πόντους, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα.

Ο Στεφ Κάρι επέστρεψε στη δράση και έκανε τη διαφορά για την ομάδα του. Στο δεύτερο παιχνίδι του μετά τον τραυματισμό στο γόνατο, ο ηγέτης των Γουόριορς σημείωσε 17 πόντους -με καθοριστικά καλάθια- στη νίκη (110-105) επί των Σακραμέντο Κινγκς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έβαλαν έτσι ένα τέλος σε σερί τεσσάρων ηττών, ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 37-42 και αναμένεται να πάρουν μέρος στα play in. Ο Ντε’Άντονι Μέλτον με 21 πόντους και ο Ποτζιέμσκι με 20 ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές, ενώ για τους Κινγκς ξεχώρισε ο Κίλιαν Χέιζ με 18.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Πέισερς-Τίμπεργουλβς 104-124

Γουίζαρντς-Μπουλς 98-129

Νετς-Μπακς 96-90

Ράπτορς-Χιτ 121-95

Σέλτικς-Χόρνετς 113-102

Πέλικανς-Τζαζ 156-137

Γουόριορς-Κινγκς 110-105

Κλίπερς-Μάβερικς 116-103

Λέικερς-Θάντερ 87-123

Σανς-Ρόκετς 105-119