Αποτελέσματα NBA: Σαρώνουν οι Λέικερς με τρομερό Λούκα Ντόντσιτς

Οι Λέικερς είναι μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του NBA, με την παρέα του Λούκα Ντόντσιτς να φεύγει νικήτρια και από το Χιούστον, επικρατώντας των Ρόκετς με 100-92.

Με ακόμα μία MVP εμφάνιση, ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Λέικερς στην έκτη συνεχομένη νίκη τους στο πρωτάθλημα του NBA. Η ομάδα του Λος Άντζελες εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της Δύσης με ρεκόρ 43-25, την ώρα που οι Ρόκετς υποχώρησαν στο 41-26.

Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο Λούκα Ντόντσιτς με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Λέικερς, με τον Όστιν Ριβς να προσθέτει 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα και τον Λεμπρόν Τζέιμς 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από πλευράς ηττημένων, οι οποίοι έμειναν πολύ χαμηλά επιθετικά, ο Τζαμπάρι Σμιθ είχε 22 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Τόμπσον 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Ντουράντ 18 πόντους και 7 λάθη!

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ

Ατλάντα Χοκς – Ορλάντο Μάτζικ 124-112

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 117-125

Μπόστον Σέλτικς – Φοίνιξ Σανς 120-112

Μπρούκλιν Νετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 95-114

Σικάγο Μπουλς – Μέμφις Γκρίζλις 132-107

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ντάλας Μάβερικς 129-111

Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Λέικερς 92-100

Λος Άντζελες Κλίπερς – Σαν Αντόνιο Σπερς 115-119