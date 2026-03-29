Αποτελέσματα NBA: Σαρωτικό πέρασμα των Πίστονς από τη Μινεσότα

Στο 54-20 ανέβηκε η ομάδα του Ντιτρόιτ, η οποία θα τερματίσει πρώτη στην Ανατολή στην κανονική διάρκεια
Τίμπεργουλβς - Πίστονς
Οι Πίστονς πέρασαν σαν σίφουνας από τη Μινεσότα, επικρατώντας των Τίμπεργουλβς με 109-87 για το πρωτάθλημα του NBA.

Ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA έκαναν οι Πίστονς, με τον Τομπάιας Χάρις να ξεχωρίζει στο άνετο διπλό στη Μινεσότα.

Ο άσος της ομάδας του Ντιτρόιτ μέτρησε 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από τους ηττημένους, ο Ντόντε Ντιβιτσέντζο ξεχώρισε, μετρώντας 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Έτσι, οι Πίστονς ανέβηκαν στο 54-20, ενώ οι Τίμπεργουλβς έπεσαν στο 45-29.

Τα αποτελέσματα του NBA

Τίμπεργουλβς – Πίστονς 87-109
Σίξερς – Χόρνετς 114-118
Χοκς – Κινγκς 123-113
Γκρίζλις – Μπουλς 125-124
Σανς – Τζαζ 134-109

