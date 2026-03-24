Αποτελέσματα NBA: Σταμάτησε το σερί των Λέικερς, διασυρμός για Μπακς

Το νικηφόρο σερί 9 αγώνων στο πρωτάθλημα του NBA έλαβε τέλος για τους Λέικερς, οι οποίοι ηττήθηκαν εκτός έδρας από τους Πίστονς με 113-110.

Μοιραίος για τους Λέικερς ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος μέτρησε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ωστόσο αστόχησε στις δύο τελευταίες -κρίσιμες- επιθέσεις των «Λιμνάνθρωπων».

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζένκινς με 30 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του Ντόντσιτς για τους Λέικερς ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 12 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Στο μεταξύ, οι Κλίπερς διέσυραν τους Μπακς με 129-96 στο Λος Άντζελες. O Καουάι Λέοναρντ με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Ράιαν Ρόλινς να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετράει πλέον αντίστροφα για την πρόωρη ολοκλήρωση της χρονιάς, αφού μένει εκτός πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα του NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς – Λος Άντζελες Λέικερς 113-110

Μαϊάμι Χιτ – Σαν Αντόνιο Σπερς 111-136

Ορλάντο Μάτζικ – Ιντιάνα Πέισερς 126-128

Φιλαδέλφεια 76ερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 103-123

Ατλάντα Χοκς – Μέμφις Γκρίζλις 146-107

Σικάγο Μπουλς – Χιούστον Ρόκετς 132-124

Γιούτα Τζαζ – Τορόντο Ράπτορς 127-143

Ντάλας Μάβερικς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 131-137 (παράταση)

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Μπρούκλιν Νετς 134-99

Λος Άντζελες Κλίπερς – Μιλγουόκι Μπακς 129-96