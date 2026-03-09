Αθλητικά

Αποτελέσματα NBA: «Συντριβή» για τους Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σε δύσκολη θέση πλέον οι Μιλγουόκι Μπακς για την postseason του NBA
Ο Μπόμπι Πόρτις
Ο Μπόμπι Πόρτις κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ / Reuters / Benny Sieu-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε εκτός για να προστατευθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια μετά τον τραυματισμό του και οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν μία ακόμη “βαριά” ήττα τη φετινή σεζόν, με το 130-91 από τος Ορλάντο Μάτζικ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν εκτός και τον Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και οι Μπόμπι Πόρτις (18 πόντους και 10 ριμπάουντ) και Καμ Τόμας (17πόντοι), ήταν οι μόνοι που διακρίθηκαν στο παιχνίδι με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Για τους νικητές, ο Πάολο Μπανκιέρο είχε 33 πόντους και ο Τζέιλεν Σαγκς πρόσθεσε 20 πόντους, “βυθίζοντας” τα “ελάφια” στην κατάταξη του NBA και απομακρύνοντάς τα ακόμη περισσότερο από τις θέσεις των πλέι ιν στην Ανατολή.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε η μεγάλη νίκη των Λος Άντζελες με 110-97 επί των Νιου Γιορκ Νικς, όπου ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εντυπωσιακός, με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπόστον Σέλτικς 98-109

Λος Άντζελες Λέικερς – Νιου Γιορκ Νικς 110-97

Μαϊάμι Χιτ – Ντιτρόιτ Πίστονς 121-110

Τορόντο Ράπτορς – Ντάλας Μάβερικς 122-92

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 138-118

Μιλγουόκι Μπακς – Ορλάντο Μάτζικ 91-130

Σαν Αντόνιο Σπερς – Χιούστον Ρόκετς 145-120

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ιντιάνα Πέισερς 131-111

Σακραμέντο Κινγκς – Σικάγο Μπουλς 126-110

Φοίνιξ Σανς – Σάρλοτ Χόρνετς 111-99

