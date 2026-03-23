Αποτελέσματα NBA: Το triple double του Γιόκιτς και η μεγάλη νίκη των Τίμπεργουλβς στην Βοστώνη

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει ένα ακόμα “μεγάλο” ματς, οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν 128-112 των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 44-28.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν για ένα ακόμα ματς συγκλονιστικός, φτάνοντας σε triple double. Ο Σέρβος ψηλός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ. Ίδιο αριθμό πόντων πέτυχε για τους Ντένβερ Νάγκετς ο Τζαμάλ Μάρεϊ, ενώ ο Καμ Τζόνσον πρόσθεσε άλλους 19 π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τους Μπλέιζερς, που είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 35-37, ξεχώρισε ο Ντένι Αβντίγια με 23 πόντους, ενώ ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν πρόσθεσε άλλους 18 π..

Οι Τίμπεργουλβς μετρούσαν 18 σερί ήττες μέσα στη Βοστώνη. Η ομάδα της Μινεσότα, όμως, κατάφερε να “λυγίσει” τους Σέλτικς (92-102) και να περάσει νικηφόρα από τη Μασαχουσέτη μετά από 21 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπόουνς Χάιλαντ με 23 πόντους και ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 19 οδήγησαν τους Τίμπεργουλβς στη νίκη (ρεκόρ 44-28), βάζοντας έτσι “τέλος” σε μια παράδοση που κρατούσε από το 2005.

Για τους Σέλτικς (ρεκόρ 47-24), ο Τζέιλεν Μπράουν πέτυχε 29 πόντους αλλά με 9/26 εντός παιδιάς ενώ ο Τέιτουμ είχε 16 πόντους (όλους στο δεύτερο ημίχρονο) και 11 ριμπάουντ.

Σε άλλο ματς, οι Σανς έκαναν επίδειξη δύναμης στο Τορόντο! Επέστρεψαν στις νίκες μετά από πέντε σερί αρνητικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 120-98 των Ράπτορς. O Ντέβιν Μπούκερ με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σανς (ρεκόρ 40-32), με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς (ρεκόρ 39-31) έχοντας 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ντένβερ Νάγκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 128-112

Σακραμέντο Κινγκς – Μπρούκλιν Νετς 126-122

Νιου Γιορκ Νικς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 145-113

Μπόστον Σέλτικς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 92-102

Φοίνιξ Σανς – Τορόντο Ράπτορς 120-98