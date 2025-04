Αποτελέσματα ΝΒΑ: Τέταρτη σερί νίκη οι Μιλγουόκι Μπακς – «Διαστημικός» αλλά ηττημένος ο Νίκολα Γιόκιτς

Χωρίς να έχουν στη σύνθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Πέλικανς (107-111) και εδραιώθηκαν στην 5η θέση της Ανατολικής Περιφέρεριας του NBA

Μετά τις διαδοχικές “τριπλές” εμφανίσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Ντοκ Ρίβερς αποφάσισε να ξεκουράσει τον “Greek freak”. Τα “Ελάφια” όμως βρήκαν νέους “πρωταγωνιστές” στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Γκάρι Τρεντ έκανε season-high με 29 πόντους και ο Μπρουκ Λόπεζ σημείωσε double-double με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Κέβιν Πόρτερ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Μπακς, έχοντας 24 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ “διπλός” ήταν επίσης και ο Ράιαν Ρόλινς με 14 πόντους και 10 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Αντόνιο Ριβς, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους, και ο Ιβς Μίσι είχε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τους Πέλικανς να χάνουν τρίτο σερί ματς.

Οι Μπακς έχουν ακόμα τέσσερα ματς για το τέλος της κανονικής περιόδου. Με Τίμπεργουλβς (εντός), ξανά με Πέλικανς (εντός) και τα διπλά ματς με τους Πίστονς (έξω και μέσα).

Σε άλλο ματς στο ΝΒΑ, οι Ιντιάνα Πέισερς πήραν σπουδαία νίκη μέσα στο Ντένβερ, επικρατώντας 125-120 των Νάγκετς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν συγκλονιστικός, αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει τους γηπεδούχους στη νίκη. Ο Σέρβος είχε μια ακόμα “διαστημική” εμφάνιση με 41 πόντους (18/33 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 2/3 βολές), 15 ριμπάουντ, 13 ασίστ και 2 κλεψίματα. Για το Ντένβερ ξεχώρισε και ο Κρίστιαν Μπράουν με 30 πόντους, 3/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Απ’ την άλλη, ο Μάιλς Τέρνερ με 24 πόντους (4/10 τρίποντα) ηγήθηκε του “διπλού” των Ιντιάνα Πέισερς, με τον Όμπι Τόπιν (22 πόντοι, 4/9 τρίποντα) και τον Άντριου Νέμπχαρντ (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ) να ακολουθούν στο σκοράρισμα.

Despite the loss, Nikola Jokić put on another spectacular performance!



41 PTS

15 REB

13 AST pic.twitter.com/79f40AgGFY