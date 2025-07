Αποθεώνει Βαλαντσιούνας ο προπονητής των Νάγκετς: «Πρώτη φορά έχουμε αναπληρωματικό με ικανότητες σαν του Γιόκιτς»

Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά οι Ντένβερ Νάγκετς -που έχουν πλέον τα δικαιώματα του παίκτη- εμφανίζονται να υπολογίζουν κανονικά στον Λιθουανό σέντερ, βάζοντας έτσι ένα τεράστιο εμπόδιο στην “πράσινη” μετεγγραφική βόμβα.

Ο προπονητής των Ντένβερ Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν, αποθέωσε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και μίλησε στους δημοσιογράφους για τον ρόλο που θέλει να του δώσει στην ομάδα, τη νέα αγωνιστική σεζόν, δείχνοντας ότι βρίσκεται στα αγωνιστικά του πλάνα!

“Ο Βαλαντσιούνας είναι ένας πόιντ-σέντερ. Μπορείς να παίξεις με κόμπο γκαρντς, δεν χρειάζεσαι κάποιον πρωτεύοντα πλέι-μέικερ, μπορείς να παίξεις επίθεση με “5-out”, “off the elbow”, να τον κάνεις post up.

Adelman on Jonas Valanciunas: “Point center. You can play combo guards, you don’t need a lead PG, you can play 5-out offense, off the elbow, post him up. He’s such a skilled player… 1st time we have our backup with a similar skillset to Nikola Jokic beside DeMarcus Cousins.”