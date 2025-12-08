Αποθέωση για Λούκα Γιόβιτς στη Σερβία: «Ο Μάρκο Νίκολιτς ξυπνάει το θηρίο»

Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στη Super League, αφού με τα δύο γκολ του στο 4-1 κόντρα στον Ατρόμητο, έφθασε τα 5 στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας του, γνωρίζοντας την αποθέωση και στην πατρίδα του.

Χαρακτηριστικό είναι το σχετικό άρθρο της σερβικής ιστοσελίδας «Srbija danas» για τον σούπερ σταρ της ΑΕΚ, το οποίο και έχει ως τίτλο: «Ο Μάρκο Νίκολιτς ξυπνάει το θηρίο στον Λούκα Γιόβιτς».

Οι Σέρβοι εμφανίζονται ενθουσιασμένοι από το γεγονός ότι ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν βρίσκεται ξανά σε φόρμα και μετά το ματς με τον Ατρόμητο έγραψαν τα εξής: «Ο Λούκα Γιόβιτς είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στην επικράτηση της ΑΕΚ με 4-1 απέναντι στον Ατρόμητο. Σκόραρε δύο γκολ στη νίκη της ομάδας του, τα οποία σημειώθηκαν και τα δύο σε διάστημα έξι λεπτών.

Ο Γιόβιτς σκόραρε πρώτα στο 64ο λεπτό, στη συνέχεια στο 70ο, αλλά θα μπορούσε να είχε κάνει και χατ-τρικ αν το γκολ του στο 50ό λεπτό δεν είχε ακυρωθεί λόγω φάουλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία πάντως ότι ο Γιόβιτς έχει βρει μια εξαιρετική φόρμα, αφού την περασμένη αγωνιστική πέτυχε τρία γκολ σε ένα μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό και τώρα είχε νέα σπουδαία εμφάνιση».