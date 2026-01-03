Απρόοπτο με Ντίνο Μήτογλου στον Παναθηναϊκό, υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο

Νέο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, μια ημέρα μετά την ήττα της ομάδας από τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι της Euroleague. Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση οπισθίων μηριαίων στο δεξί πόδι στη σημερινή (03.01.2026) προπόνηση της ομάδας και ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.

Αυτό σημαίνει πως ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ντίνου Μήτογλου για τις επόμενες ημέρες, χωρίς ακόμα να διευκρινίζεται το διάστημα απουσίας του, καθώς η κατάστασή του παίκτη του Παναθηναϊκού θα επανεξετάζεται καθημερινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι δεδομένο πως ο Μήτογλου χάνει το αυριανό (04.01.2026) παιχνίδι με την Καρδίτσα, ενώ ακολουθεί η “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague με τα εντός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο (06.01.2026) και Βίρτους Μπολόνια (08.01.2026).

Για την Euroleague, ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια παίζει εκτός με την Μπάγερν (15.01.2026) και στη νέα “διαβολοβδομάδα” της παίζει εντός με την Μπασκόνια (20.01.2026) και εκτός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (22.01.2025).